Secret Story emitió su gala de Halloween este jueves 28 de octubre. Al igual que solía ocurrir con las distintas ediciones de Gran Hermano, el programa le dedicó una entrega a la celebración, aunque se hiciera tres días antes.

Para la ocasión, además de un terrorífico pasaje para conseguir 6 puntos extra a la hora de nominar, los colaboradores y exconcursantes acudieron disfrazados a plató. El presentador, Jorge Javier Vázquez, no podía ser menos, y apareció caracterizado como una bruja, Brujavier: "Me he puesto mi mejor vestido, porque la ocasión lo merece", dijo.

El catalán se mostró encantado, recreándose cada vez que la cámara le enfocaba y haciendo con las manos en varias ocasiones el gesto característico de la introducción de La Familia Addams.

Tras una pausa publicitaria, el comunicador se puso serio para transmitir un mensaje. "Hemos visto que en las redes se está comentando mucho algo y necesito aclararlo: no, Ana Rosa Quintana no está presentando este programa. Estoy yo, que soy une bruje", dijo, bromeando con el lenguaje inclusivo.

El presentador se refirió así a la directora de El programa de AR, un formato con el que las producciones en las que participa el catalán no comparte mucho más allá de la cadena en la que se emite, unas diferencias que se evidenciaron con el tratamiento de Rocío, contar la verdad para seguir viva y Supervivientes 2021.

Pero en las redes sociales fueron muchos más los parecidos que le sacaron a Brujavier: Isabel Coixet, la bruja de Las Tres Mellizas, Mamen García de Señoras del Ampa, Victoria Beckham, una profesora de inglés, Massiel, la bruja Avería de La bola de cristal... el propio presentador bromeó sobre los parecidos durante la gala: "Me voy a ir con ocho personas distintas a la cama hoy".

