Sandra Pica, Julen y Canales Rivera son los nominados de esta semana en Secret Story, aunque la ex de Tom Brusse se salvó este martes en la gala de Carlos Sobera. Sin embargo, antes de eso, los tres recibieron regalos de sus familias y pudieron mandarle un mensaje, a excepción del extronista.

A causa de un corte publicitario, Julen no recibió en directo sus detalles, lo cual molestó mucho a su familia, quien no dudó en mostrar su enfado a través de un story en la cuenta de Instagram del concursante.

"Estamos indignados tanto la familia como los amigos de Julen con lo ocurrido esta noche en el programa. Se ha estado hablando más de medio programa únicamente de un concursante y de su vida de fuera", comienza la crítica refiriéndose a los vídeos sobre otros concursantes como Adara.

"Nos sorprende que ocurra esto en vez de repartir el tiempo entre más concursantes, sobre todo los que están nominados, para que la gente pueda ver cómo les ha ido la semana y poder votar a quien cada uno quiera", añaden.

"No entendemos por qué Julen, encima de estar nominado, es el único que no ha mostrado los regalos que su familia le ha preparado con mucha ilusión y el único que no ha podido mandar un mensaje a su familia, la cual se ha quedado muy triste", aseguran. "El programa ha puesto la excusa de la publicidad, lo cual es absurdo, ya que se podía haber retomado el programa con él y así todos habrían tenido las mismas oportunidades. Nos parece una falta de respeto tanto a la familia como a él".