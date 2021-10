Este martes 26 de septiembre, Telecinco emitió Secret Story: cuenta atrás, una gala presentada por Carlos Sobera. Se trató de un programa bastante complicado para Adara Molinero, pues tuvo que enfrentarse a varias cuentas pendientes del exterior: su ex, Rodri, y su padre, Jesús Molinero.

La concursante se mostró muy afectada el pasado domingo por un mensaje en el que Lucía Pariente le recomendaba que recuperara el contacto con su padre, con el que no hablaba desde hace unos dos años, algo que Adara consideró "ruin".

La concursante le explicó a Carlos Sobera que una parte de su problema con su padre venía de que el progenitor se posicionara junto a Hugo Sierra durante su paso por Gran Hermano Vip 7: "Tenía devoción por mi padre y me duele día tras día, es una herida que llevo dentro", contó Molinero.

Después, intervino por teléfono Jesús Molinero, que se mostró dispuesto a recuperar la relación con su hija. "Tendremos que darle la vuelta de alguna manera, das una versión de que yo me posicioné y no fue así. Le defendí en un concurso, pero yo no dejé de posicionarme a tu lado. Tú fuiste la que cortaste la relación con este tema. Siempre que me has llamado, me has tenido", recordó.

Para romper el hielo, el presentador instó al padre a decirle alguna palabra bonita a su hija, Adara Molinero: "Que no suene solo a reproche, aprovechad este momento para encontraros", dijo. Entonces, Molinero suavizó su tono, pero por muy poco tiempo:

"Mi hija fue lo más grande en mi vida, teníamos una relación muy cercana. No he entrado a ningún programa a debatir ni rebatir nada, se han dicho muchas cosas de mí, oyendo a su madre diciendo burradas y sin decir nada". Por su parte, Sobera volvió a insistir, sorprendido ante la pulla a Elena Rodríguez.

"Solo quiero escuchar un 'hija, te quiero'; si no no duermo tranquilo. Es lo único que estoy esperando desde que empezó la conversación". Jesús no se resistió esta vez a la petición de Sobera, y zanjó el diálogo con un "Adara, te quiero mucho y lo sabes".