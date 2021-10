Sánchez afirma que la legislatura durará hasta 2023, pero evita precisar los contenidos de la reforma laboral

El presidente Sánchez aseguró este jueves que el propósito "de todo el Gobierno" es que la legislatura dure "hasta 2023" y que trabajará para que en la próxima legislatura haya una representación "aún mayor" de las fuerzas progresistas. Tras días de polémica en la coalición entre socialistas y Unidas Podemos por la derogación de la reforma laboral, Sánchez insistió en que el Ejecutivo "cumple con sus compromisos", pero evitó detallar cuál será la posición de su Gobierno ante los agentes sociales en aspectos concretos como la ultraactividad de los convenios y la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa.

A preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, en el marco de la cumbre hispanoportuguesa que se celebra en Trujillo (Extremadura), Sánchez también subrayó que el Gobierno buscará el mayor nivel posible de "coordinación", "diálogo" y "consenso" a la hora de abordar la reforma laboral.

Sin embargo, preguntado expresamente por cuál será la "propuesta del Gobierno" respecto a la ultraactividad de los convenios colectivos –esto es, que sigan en vigor más allá de su periodo inicial de vigencia si no se aprueba uno nuevo, algo que suprimió la reforma laboral del PP en 2012– y por la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa –una demanda de los sindicatos, que tienen más fuerza para negociar mejores condiciones si se negocia a nivel de sector, y no compañía a compañía–, Sánchez se limitó a expresar que esas cuestiones "forman parte de la hoja de ruta". El presidente tampoco pronunció en ningún momento la palabra "derogación".

Tras casi una semana de tensiones, este miércoles PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo para la coordinación de los trabajos en torno a la reforma laboral. Las dos partes del Ejecutivo pactaron que el Ministerio de Trabajo siga liderando los trabajos en esta materia, pero con presencia en la mesa de negociación con patronal y sindicatos de los ministerios de Economía y Seguridad Social, a diferencia de lo que sucedía hasta ahora. Pese a que el formato de la negociación ya ha quedado claro, el debate sobre los contenidos no está del todo resuelto, y Sánchez ha convocado una reunión para el martes que viene para "fijar" la posición del Ejecutivo.

En los último días, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en que el choque se ha producido por los contenidos de la reforma laboral y no por la "metodología" que se sigue para negociarla con patronal y sindicatos. La parte socialista del Gobierno, por boca de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, sostiene en cambio que no hay discrepancias en torno a los contenidos y que toda la polémica se refiere al "método". Las tensiones comenzaron el pasado jueves, cuando la vicepresidenta Calviño remitió a Díaz un correo electrónico donde le informaba que pasaba a asumir la coordinación del diálogo social sobre la reforma laboral, una pretensión que finalmente no se ha visto materializada.