La Guardia Civil busca restos biológicos de las niñas de Alcàsser en los coches de Anglés y Ricart

Tres décadas después del crimen que conmocionó a un país, el caso Alcàsser sigue en el centro de mira. El asesinato de Toñi, Desiré y Miriam es uno de los casos sin resolver que más preocupan a las autoridades. Por eso, la prioridad es investigar a los ya condenados Antonio Anglés y Miguel Ricart antes de que el crimen prescriba en 2029.

Según el diario Las Provincias, la magistrada del Juzgado de Instrucción de Valencia ha aprobado que la Guardia Civil registre los coches de los susodichos en busca de cualquier resto biológico como filamentos capilares que coincidan con el ADN de las víctimas.

Según el medio local, el dispositivo habría comenzado el miércoles 27 de octubre de la mano de la Guardia Civil en la ciudad de Madrid. Los coches inspeccionados son un Seat Ronda y un Opel Corsa blanco, con el que se cree que se produjo el secuestro.

En el verano de 2021 la jueza apoyó no continuar la pista de los coches, a lo que se opusieron algunas asociaciones involucradas en el caso. Una de ellas, la Asociación Laxshmi, creada por el criminólogo Félix Ríos, expresó su desacuerdo. La magistrada Elisa Fort, no obstante, ha ordenado las inspecciones de los vehículos y analizar pelos que en su día no fueron seleccionados como muestras para el laboratorio.

El diario local también afirma que la magistrada habría enviado una orden al Instituto Nacional de Toxicología para que analice hasta 50 pelos hallados en los cuerpos de las tres víctimas.

En busca de sangre y fluidos

Agentes del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil viajaron de Madrid a Valencia para examinar el Opel Corsa, publica COPE. Las nuevas técnicas de estos servicios permiten encontrar con mayor facilidad sangre o fluidos corporales de todo tipo.

En 1993 la Guardia Civil no encontró restos biológicos en el Opel Corsa

El Opel Corsa y el Seat Ronda fueron trasladados desde el depósito de vehículos de Valencia al cuartel de la Guardia Civil de Almussafes, donde continuará la exploración en las siguientes horas.

Un asesinato que impactó a un país

En 1993 la Guardia Civil no encontró vestigios genéticos en el Opel Corsa. En su momento se encontraron 165 pelos que fueron analizados y se extrajo ADN únicamente de siete, de los cuales ninguno era de las niñas.

Las jóvenes desaparecieron la noche del 13 de noviembre de 1992, cuando salieron de sus hogares camino a la discoteca Coolor. Cuando se encontraban frente a una gasolinera, un Opel Corsa paró frente a las adolescentes y les ofreció llevarles a la discoteca, tras lo cual se perdió su rastro.

Según investigaciones policiales, Ricart y Anglés trasladaron a las jóvenes a un caserón en el Barranco de la Romana donde abusaron de ellas y las agredieron, tras lo cual acabaron asesinándolas. Los cadáveres fueron encontrados en enero de 1993 y al día siguiente la Guardia Civil detuvo a Miguel Ricart en su casa. Anglés, sin embargo, consiguió huir de las autoridades.

Ricart fue condenado en 1997 a 170 años en prisión por la Audiencia de Valencia, aunque quedó en libertad en 2013 tras cumplir 21 años de pena.