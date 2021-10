Comença la tramitació del túnel passant de València i de la plataforma d'alta velocitat cap a Castelló

Dos dels projectes ferroviaris més importants per al futur de la ciutat de València i del Corredor Mediterrani acaben de fer "un pas decisiu" amb la publicació dels seus estudis informatius, pas previ a l'avaluació ambiental. Es tracta de l'eix passant, el túnel que travessarà València de nord a sud una vegada s'hagen construït el canal d'accés subterrani i la futura Estació Central perquè la ciutat deixe d'albergar una estació terme en la qual els trens han d'invertir la marxa per a eixir d'aquesta, i de la nova plataforma d'alta velocitat València-Castelló, que permetrà desembossar un trajecte que actualment està saturat i donarà continuïtat al Corredor Mediterrani entre Algesires i la frontera francesa.

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciat aquest dimecres des del Palau de la Generalitat i al costat del president valencià, Ximo Puig, la publicació dels estudis informatius, que aquest dijous es recolliran al detall en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Tots dos projectes són independents, però es tramitaran conjuntament, ja que formen part d'una profunda remodelació de la xarxa arterial de València emmarcada en l'operació que ja es va iniciar amb el Parc Central i que pròximament farà un altre pas important amb la licitació del soterrament de les vies del canal d'accés ferroviari entre el bulevard sud i l'avinguda Giorgeta que permetrà demolir el viaducte i urbanitzar l'avinguda Federico García Lorca.

Els dos projectes contemplen, en el seu conjunt, set alternatives, amb un cost total que va des dels 1.440 milions d'euros de la més econòmica als 2.265 milions de la més cara. Les diferències de cost s'expliquen pels diferents traçats triats en cadascuna de les alternatives (per l'interior o per la costa en el cas de la plataforma d'alta velocitat València-Castelló) i per les solucions constructives en el cas del túnel passant de València. El que no canvia són els temps en els quals es podrà realitzar el trajecte entre València i Castelló, que oscil·laran entre 22 i 23 minuts en totes les opcions que els estudis han posat sobre la taula.

Una vegada publicats els estudis informatius, s'obri un període de 30 dies perquè es puguen formular al·legacions. Una vegada valorades, s'enviarà l'expedient al Ministeri de Transició Ecològica per a l'obtenció de la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA).

Eix passant de València

El túnel passant que travessarà de nord a sud la ciutat de València permetrà donar eixida sense invertir la marxa als trens que accedisquen a la futura Estació Central, donarà continuïtat a l'eixida pel Cabanyal i reduirà en cinc minuts els temps de viatge. A més, inclourà dues noves estacions de Rodalies (Aragó i Universitats) i potenciarà la xarxa de Rodalies amb un increment previst de viatgers del 25%.

Solució ferroviària per a València amb el túnel passant Ministerio de Transportes

Plataforma València-Castelló

Aquesta nova infraestructura donarà continuïtat a l'eix passant cap al nord, reduirà els temps de viatge entre València i Castelló en 10 minuts, permetrà segregar els diferents tipus de trànsit (alta velocitat, tren convencional i mercaderies) i millorarà l'explotació en el seu conjunt.

Les set alternatives proposades per al nou traçat València-Castelló. Ministerio de Transportes

Puig: "Fita fonamental"

El cap del Consell ha qualificat com una "fita fonamental" i un "pas decisiu" la publicació dels dos estudis, principalment pel seu impacte en el desenvolupament del Corredor Mediterrani, als trens de Rodalies i en el Corredor Mediterrani, i ha recordat que es tracta d'una reivindicació històrica. "Al començament de segle, en 2003, es va començar a parlar d'aquesta qüestió. Cal accelerar", va manifestar.

Sánchez: "Projectes llargament reivindicats"

La ministra, per part seua, ha afirmat que es tracta de "un bon dia que tant de bo servisca de punt d'inflexió" i ha admés que tots dos projectes han sigut "llargament reivindicats". Raquel Sánchez ha realitzat un repàs a les inversions que preveuen per al seu ministeri els Pressupostos Generals de l'Estat en la Comunitat Valenciana.

A més, ha anunciat que l'AVE de baix cost AVLO arribarà a València per a les pròximes Falles i ha destacat els 30 milions d'euros que el projecte de comptes públics de 2022 preveu per a la licitació de les obres del canal d'accés ferroviari a València. També ha advocat per activar la prolongació del túnel de Serradora i ha fixat per a gener la primera fase de la integració tarifària en l'àrea metropolitana de València que permetrà utilitzar la targeta Móbilis de la Generalitat als trens de Rodalies de Renfe.

Ribó alerta sobre l'horta i demana urgència

Una dels dubtes sobre els traçats proposats en les diferents alternatives per a la nova plataforma d'alta velocitat València-Castelló és la seua possible afecció a l'horta. La ministra ha dit que es tindrà en compte a l'hora de l'avaluació ambiental.

En aquesta línia s'ha manifestat l'alcalde de València, Joan Ribó: "A nivell de problemes mediambientals, pense que només existeix una de les variants plantejades que podria presentar problemes per a València, que seria la que segueix el recorregut de la V-21, ja que podria afectar una zona de l'horta, però la resta de propostes no tenen cap implicació negativa a eixe nivell per a la nostra ciutat", ha manifestat després de conéixer les propostes.

Quant als projectes, Ribó ha afirmat que la reordenació ferroviària que s'ha plantejat per a València "és bona perquè l'estació actual deixaria de ser un cul de sac i es generaria un anell a la ciutat que possibilitaria una comunicació entre tota la zona universitària, l'avinguda d'Aragó, l'estació central, la zona de la Font de Sant Lluís i el Cabanyal-Canyamelar".

Ara bé, l'alcalde ha assenyalat que en 2003 "ja va haver-hi un conveni entre l'anterior alcaldessa i aquest ministeri, i estem en 2021. Per tant, el tema del temps s'ha convertit en un factor fonamental. He de dir que en el canal d'accés sí s'han fet passos importants i espere que a la fi del pròxim any comencen les obres. Però en l'eix passant que s'ha presentat hui hem de donar-los pressa, perquè una cosa són les inversions i una altra les execucions. Per això nosaltres demà presentem una moció en el ple municipal en aquest sentit", ha conclòs.