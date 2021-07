Adif trau a informació pública el projecte per a soterrar el canal ferroviari que parteix València en dos

"Una notícia estupenda, del caràcter de les grans notícies que ha viscut aquesta ciutat, com la de traslladar el riu Túria, la paralització de la urbanització del Saler o l'enjardinament de l'antic llit del riu". Així ha definit l'alcalde de València, Joan Ribó, la publicació aquest dijous en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de l'anunci d'Adif de l'eixida a informació pública del projecte bàsic del nou canal d'accés ferroviari a la ciutat. "No m'agrada utilitzar la paraula historia, però aquesta vegada, sí", ha declarat.

Aquesta actuació suposarà el soterrament de les vies que parteixen en dues el sud de València, en concret des de la ronda sud fins al viaducte de Giorgeta, que es desmuntarà una vegada construït el túnel. D'aquesta manera, barris com la Creu Coberta o la Raiosa quedaran físicament units a Malilla, eliminant així una cicatriu urbana i grans espais degradats amb el nou bulevard Federico García Lorca.

Aquest nou pas desembossa el lent i farragós recorregut burocràtic del projecte bàsic, la tercera fase del qual va rebre el mes passat el vistiplau de la Comissió Tècnica de la societat València Parc Central.

Les obres, amb un pressupost aproximat de 400 milions d'euros, consisteixen en el soterrament de les vies d'accés a les estacions de València Nord i de Joaquín Sorolla, entre la ronda sud i passat el viaducte de Giorgeta, en la divisòria dels barris de Malilla, a l'est, i de la Raiosa i la Creu Coberta a l'oest.

Entre les característiques de les obres destaca la compatibilitat de l'execució de les mateixes amb la prestació dels serveis ferroviaris a causa de la seua execució en diverses fases, tal com es reflecteix en el projecte bàsic i es detalla en el projecte de construcció actualment en redacció.

Les obres també inclouen una remodelació de l'estació Joaquín Sorolla per a traslladar les andanes de 400 metres perquè el soterrament puga aconseguir la longitud necessària que permeta la demolició del viaducte de Giorgeta i la unió en superfície de les avingudes de Giorgeta i de Peris i Valero.

Clau per a l'estació central i el túnel passant

El canal d'accés soterrat és clau per a tot el desenvolupament posterior previst. Una vegada acabada aquesta obra, s'aniran signant convenis per a la resta d'actuacions, que són bàsicament la futura estació central subterrània i el túnel passant que eixirà a través de la Gran Via Marqués del Túria i de l'avinguda d'Aragó cap a Barcelona, de manera que València deixe de ser una estació terme en la qual els trens han d'entrar i eixir pel sud.

Aquestes dues infraestructures sumen un cost de 2.200 milions d'euros, que assumirà íntegrament el Govern central, segons es va anunciar fa dos anys. Si se'ls afigen els 400 milions del canal d'accés i els 500 ja invertits, l'operació global llança un pressupost de 3.100 milions d'euros.

Sobre els terrenys alliberats de les línies ferroviàries pel canal subterrani està prevista la construcció del bulevard o avinguda García Lorca, amb el que es completarà la integració dels barris del sud de la ciutat, aspiració ciutadana que es remunta als anys huitanta del passat segle.

Si no hi ha imprevistos, el següent pas serà la finalització de la redacció del projecte constructiu amb l'objectiu de poder licitar les obres després del procés d'informació pública. Conforme amb l'Acord de Cooperació aconseguit en 2019 entre les administracions estatal, autonòmica i local, aquestes obres se sufragaran per Adif Alta Velocitat, amb un 50% del cost, i Generalitat i Ajuntament a raó d'un 25% cadascun.

Avís per a les expropiacions

L'anunci publicat en el BOE i rubricat pel director general d'Adif Alta Velocitat, Juan Pablo Villanueva, obri un període d'informació pública de 15 dies hàbils, a partir de l'endemà al de la publicació d'aquest anunci, de cara a les expropiacions. En concret, exposa relació de béns i drets afectats per l'execució de les obres definides en el projecte de referència, a fi que qualsevol persona puga aportar per escrit les dades oportunes per a rectificar possibles errors de la relació que es publica en aquest anunci o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d'ocupació.

Ribó: "Una notícia meravellosa" per a la ciutat

L'alcalde Ribó ha manifestat la seua "satisfacció" perquè "un pas que estava previst amb l'anterior ministre que s'anava a realitzar abans d'acabar aquest mes, hui apareix en el BOE". A partir d'aquest moment, les obres es posaran en marxa, "esperem que en 2022", i es penetrarà en els túnels i s'escometrà la nova estació.

"Vull recordar que és un tema que es va signar en 2003, fa quasi 20 anys, i que ara posem en marxa", ha afegit Ribó. "Per a la ciutat, per a tot el transport ferroviari i per al Corredor Mediterrani és una notícia meravellosa", ha conclòs el primer edil.

Sanjuán: "La gran obra pendent"

El regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, ha definit l'actuació del canal d'accés com "la gran obra pendent d'infraestructures" de la ciutat de València que, segons ha indicat, "permetrà avançar en l'operació del Parc Central, acabar d'una vegada per sempre amb la barrera que suposa el pont de Giorgeta" en els barris del sud i, "sobretot, donar eixida a un Corredor Mediterrani per on passen les oportunitats de treball i de futur de la ciutat".

A més, ha posat en valor que el Govern d'Espanya "està complint amb les demandes de la ciutat", en aquest cas amb unes obres que porten "dècades de retard".