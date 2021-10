La ministra Raquel Sánchez, a València: "El servei de Rodalies és substancialment millorable"

"Sóc conscient que el servei és substancialment millorable. És un servei essencial, vinculat a la mobilitat quotidiana. Hem d'aconseguir que les Rodalies funcionen millor a València i Alacant". La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha admés aquest dimecres a València que és coneixedora dels problemes que pateixen els quasi 20 milions d'usuaris dels dos nuclis de Rodalies de Renfe de la Comunitat Valenciana en forma de cancel·lacions, retards i falta de puntualitat, i ha anunciat pròxims avanços en el Pla de Rodalies "que permeten veure millores en el servei".

Sánchez ha afirmat que el compromís del Govern central amb les Rodalies valencianes "és absolut" i ha posat com a exemple els 374 milions d'euros que preveu el projecte de pressupostos per a aquest servei en la Comunitat Valenciana. "Estem desenvolupant actuacions del Pla de Rodalies i he donat instruccions per a prioritzar aquelles que permeten veure millores en el servei", ha manifestat la ministra.

L'Executiu va nomenar fa un any l’exdelegat del Govern Juan Carlos Fulgencio coordinador de Rodalies en la Comunitat per a impulsar aquests plans de millora.

Per part seua, el cap del Consell, Ximo Puig, ha plantejat a la titular de Transports i Mobilitat la "problemàtica" que pateixen els usuaris valencians. "Les Rodalies són una urgència. Esperem que hui siga un punt d'inflexió per a moltes de les qüestions pendents", ha afegit.

No obstant això, Sánchez ha admés que en la reunió no es va abordar la possible transferència de la gestió d'aquest servei a la Generalitat, una demanda que va realitzar el mateix Puig de manera pública. Segons ha dit la ministra, eixa qüestió s'haurà d'abordar, en tot cas, en la comissió mixta de transferències Estat-Generalitat, i ha assegurat que l'important és millorar el servei que reben els ciutadans.

En aquest punt ha coincidit amb el cap del Consell, que ha desvinculat la reivindicació de qüestions "identitaristes" i ha dit que es tracta que la gestió del servei es duga a terme de manera adequada.