La candidata llamada a sustituir a Alberto Rodríguez renuncia a ocupar su escaño en el Congreso

Fátima González Bello, que concurrió como número dos en la lista de Unidas Podemos por la circunscripción de Tenerife en los pasados comicios generales, ha anunciado este miércoles que declina reemplazar al exdiputado Alberto Rodríguez tras la retirada de su escaño.

Una decisión que ha comunicado en redes sociales tras conocer que la Junta Electoral Central (JEC) ha expedido este miércoles la credencial para ocupar la vacante que deja Rodríguez, una vez que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le comunicó la retirada del escaño en ejecución por la sentencia que el Tribunal Supremo dictó en su contra.

"Me resulta muy difícil poder ocupar el puesto del compañero Alberto en las circunstancias actuales e, igualmente, en lo personal tras cuatro años de dedicación como concejala en el Ayuntamiento de La Laguna y una vez abandonada la política institucional, no me veo en el momento de volver a la misma", ha detallado.

González Bello, que milita en IU, ha admitido que ha sido una decisión "difícil pero meditada" y ha destacado que lo importante ahora es que "la compañera o compañero que sustituya a Alberto tenga todo el apoyo posible", para que "no se usurpe más la representación democrática del pueblo canario".

En su escrito para dar cuenta su renuncio de asumir el acta vacante, la representante de IU en la candidatura por esta circunscripción ha señalado que no comunicó antes su postura porque "no quería creer el ataque a la democracia y al voto de 64.000 canarios" que supuso la salida de Rodríguez de la Cámara Baja. El desenlace de su caso, a su juicio, supone un "retroceso democrático" que ni quiere imaginarse hasta donde llegará "si la derecha vuelve a gobernar de la mano de la extrema derecha".

"Si te llamas Borbón y robas, no te pasa nada; si te llamas Rodríguez, vienes de un barrio y luchas por los derechos de todos, la 'justicia' cae sobre ti con toda la dureza inimaginable", ha lanzado para trasladar su solidaridad a su compañero y anunciar que no va a asumir el escaño que le corresponde como número dos de la candidatura. La decisión de Bello ya se barajaba en el espacio confederal, dado que estaba alejada del primer plano político desde hace meses.