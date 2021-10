Cómo solicitar el bono social de la luz: estos son los requisitos generales que deben cumplir los consumidores

El precio de la electricidad continúa siendo elevado después de batir varios récords históricos y muchos hogares verán incrementada la factura mensual de la luz. Para todos aquellos consumidores que sean vulnerables al impacto de estas subidas, una opción es solicitar el Bono Social de Electricidad, que sufraga un porcentaje considerable de la factura eléctrica, dependiendo de las condiciones.

Se trata de un descuento en la factura de la luz que puede ser del 25% para "consumidores vulnerables" y del 40% para "consumidores vulnerables severos". En el caso de que el consumidor se encuentre en riesgo de exclusión social o esté siendo atendido por servicios sociales que paguen la mitad de la factura, "no se tendrá que hacer frente a la factura", explican en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Además, si no se puede pagar temporalmente, "no se podrá interrumpir el suministro".

¿Cuáles son los requisitos para poder solicitarlo?

El estallido de la pandemia del coronavirus ha derivado en una profunda crisis socioeconómica, por lo que el bono social se ha extendido a nuevos beneficiarios: personas en situación de desempleo, trabajadores afectados por un ERTE o empresarios que hayan reducido su jornada laboral por motivo de cuidados u "otras circunstancias que supongan una pérdida sustancial de ingresos".

Asimismo, dependerá de las circunstancias de la unidad familiar y del nivel de renta anual. Hay personas que tienen asegurado su acceso a este descuento, independientemente de la renta: las familias numerosas generales y especiales, y los pensionistas por jubilación o incapacidad permanente.

Entonces, ¿qué condiciones generales hay que cumplir para poder pedir el bono social?

Estar en el mercado regulado y tener contratada la tarifa PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor).

Para ser considerado "consumidor vulnerable" debe cumplir alguno de los requisitos relacionados con el nivel de renta individual o familiar, con la posesión del título de familia numerosa, o que el consumidor o la unidad familiar reciban una pensión. Asimismo, "no percibir otros ingresos cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros".

Para ser "consumidor vulnerable severo" tiene que percibir una renta anual inferior o igual al 50% de los umbrales establecidos en cada momento, percibir una renta anual inferior a 15.817,20 euros en el caso de ser familia numerosa, o recibir una pensión mínima sin otros ingresos que no supere los 500 euros.

Para ser considerado "consumidor en riesgo de exclusión social", el titular del contrato debe cumplir con las condiciones para ser considerado vulnerable severo y, además, "ser atendido por los servicios sociales de una Administración Pública (autonómica o local) que financien al menos el 50% del importe de su factura a PVPC".



¿Cómo se puede solicitar?

Este trámite se puede realizar por teléfono, correo electrónico, correo ordinario o fax directamente con una comercializadora de referencia. "Tienen la obligación de ofrecer y financiar el bono social", añaden desde el Ministerio. Puedes consultar todas las comercializadoras disponibles y sus datos de contacto en este enlace.

Todos los requisitos para solicitar este bono social eléctrico están contemplados en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

Como detallan en Selectra, su solicitud es completamente gratuita, y otras de las condiciones básicas que deben cumplir los consumidores son:

La persona que lo solicite debe ser el titular del contrato de luz.

La tarifa PVPC únicamente se puede contratar con alguna Comercializadora de Referencia.

Contar con una potencia eléctrica contratada igual o inferior a 10 kW.

El Bono Social solo se puede solicitar para la vivienda habitual de la familia, no para segundas viviendas.

Medidas ampliadas por la pandemia

El Gobierno ha ampliado las ayudas del bono social para la protección de los consumidores vulnerables como consecuencia de la pandemia. Las nuevas medidas estarán vigentes hasta, al menos, el 31 de marzo de 2022 y, como recoge Selectra, son las siguientes: