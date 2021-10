La reina Isabel II, obligada a cancelar otro importante compromiso en Glasgow por su delicada salud

El Palacio de Buckingham ha informado de algo que no por previsible es menos sorprendente: la reina Isabel II no va a asistir tampoco a su próximo compromiso. Los médicos siguen recomendándole que guarde reposo a sus 95 años y que el trajín de viajes no es bueno para su salud, por lo que tras cancelar su partida a Irlanda del Norte y pasar una noche en el hospital, ahora será Glasgow la ciudad que no podrá recibir a la monarca.

La soberana británica tenía que ser quien presidiera la ceremonia de recepción de los líderes mundiales en la próxima cumbre sobre el clima que se celebrará en la localidad escocesa, aunque finalmente no será así. "Su Majestad se siente desilusionada por no poder asistir a la recepción, pero hará llegar un mensaje un mensaje a los mandatarios y delegados en la COP26 a través de un discurso que previamente habrá grabado en vídeo", han asegurado en un comunicado las fuentes palaciegas.

La cumbre, que se celebrará del 1 al 12 de noviembre, que esperaba no verse afectada en demasía por este contratiempo, ha visto cómo la ausencia de la reina ha supuesto un jarro de agua fría para Boris Johnson, quien se ha encontrado con que Vladimir Putin no acudirá tampoco, y todo hace indicar que el presidente chino Xi Jinping, tampoco lo hará -aunque aún, en este caso, no hay confirmación oficial-. De hecho, y aunque pasó ingresada una noche en el hospital Rey Eduardo VII de Londres, Isabel II no solo está mucho mejor de ánimos, sino que ha regresado a su agenda.

Según se ha informado desde la familia Windsor, la monarca reanudó este martes sus compromisos públicos, reuniéndose con el nuevo embajador surcoreano en Inglaterra a través de una videollamada que hizo desde el castillo de la familia y residencia real, en el condado de Berkshire. Es lo que asumen que ahora mismo puede llevar a cabo Isabel II: en sus palabras, "tareas ligeras". En la cumbre sustituirá a su madre el príncipe Carlos, quien ya intervino en la que se hizo, también tratando el cambio climático, en París.