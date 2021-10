Desvelado el mal hábito de la reina Isabel II que le hizo ser ingresada en el hospital

A los 95 años, cualquier noche en el hospital pone sobre aviso a todas las alarmas posibles. Máxime si se trata de la reina Isabel II de Reino Unido, que hubo de cancelar sus compromisos para salvaguardar sus próximos compromisos. Pero también hay que tener en cuenta que a ciertas edades hay hábitos que es mejor dejar atrás, sobre todo porque el horario actual de las televisiones solo está pensado, por la noche, para las personas trabajadoras.

No solo en España, donde el prime time de algunas cadenas empieza casi a las 23.00 horas, sino también en Inglaterra. Y a la monarca le encanta ver sus programas favoritos a la hora en que lo emiten. Fuentes extraoficiales han desvelado que la soberana es capaz de estar mirando la pantalla hasta altas horas de la madrugada.

Por ejemplo, se ha desvelado que Isabel II tiene entre sus favoritas Line of Duty, una serie de la cadena BBC que suele dar inicio a partir de las 21.00 horas, así como el mes pasado fue capaz de estar despierta hasta la medianoche para poder ver en directo la final del Abierto de Estados Unidos, donde jugaba la tenista británica Emma Raducanu, quien resultó campeona.

Pero en sus sesiones de televisión nocturna no está sola, sino que frecuentemente le acompaña Mabel Anderson, una antigua niñera que cuidó de varios de sus hijos y que se convirtió en una de sus grandes amigas. De hecho, suele acercarse porque sigue viviendo en los terrenos del castillo de Windsor. Las malas lenguas afirman que también aprovechan para tomarse alguna que otra copa de alcohol, algo que hace años se le prohibió.

Por si fuera poco, a la soberana no le gusta cenar sola y como ya no está con ella su marido, en las últimas semanas ha invitado a multitud de amigos y familiares, lo que sumado a que no había reducido en absoluto su agenda, le ha acabado pasando factura y de ahí la recomendación de los médicos de que debía reposar y cancelar sus próximos compromisos.

Según ha asegurado Sunday Times, Isabel II se encuentra agotada en estos momentos. Eso sí, explican que desde el Palacio de Buckingham insisten en que su humor no se ha visto en absoluto mermado por este contratiempo. De hecho, lo que no quería la reina es que este percance pasase a mayores en los medios y de ahí que no se diera de manera oficial mucha información al respecto. Según Robert Hardman, documentalista de su vida, la monarca "odia que la gente le preste demasiada atención en general, pero sobre todo si es algo relacionado con su salud".