¡Al fin! Alberto de Mónaco pone fecha al regreso de Charlène al Principado

Llegó un momento en el que parecía el cuento de nunca acabar. Pasaban los meses y todos los rumores se disparaban porque no había una explicación, más allá de la recomendación de los doctores, para que Charlène de Mónaco siguiese en Sudáfrica, país al que fue a principios de este año y del que no había regresado. "No puedo esperar más", decía ella. Pero lo hará hasta, máximo, mediados de noviembre. Porque su esposo, Alberto de Mónaco, ha adelantado que la princesa volverá pronto.

Alberto II ha hablado con la publicación Point de vue sobre la situación de su mujer en el continente africano y no ha dudado ni por un instante, quizá porque ya le quemaba, en desvelar que la exnadadora estará con él y con sus hijos, los gemelos Jaime y Gabriela, para la Fiesta Nacional del Principado, el próximo 19 de noviembre.

"Podremos considerar su regreso muy pronto. Y puedo decirles que estará en Mónaco mucho antes de la fiesta nacional", ha adelantado Alberto, consciente de que las habladurías ya han ido demasiado lejos. Eso sí, el príncipe ha añadido, debido a que apenas quedan algo más de tres semanas para tan señalado día en el calendario monegasco, que no le es "posible dar la fecha exacta".

"Prometo que se sabrá cuando llegue el momento", ha zanjado el asunto el mandatario, que no ha querido entrar en más detalles sobre cómo se encuentra Charlène, que se ha aferrado a la fe en estos meses, dado que el pasado 8 de octubre era operada por tercera vez de la infección otorrinolaringóloga que padece desde que fuese a la tierra en que creció -dado que ella nació en Rodesia, actual Zimbabue- para llorar la muerte del rey zulú y protestar por la caza furtiva de rinocerontes, en marzo.

Desde entonces, la poca trasparencia del Palacio Grimaldi para con lo que le sucedía a su princesa así como las imágenes de ella, tan desmejorada y extremadamente delgada, han hecho florecer multitud de rumores. Pero, en la entrevista, Alberto ha querido usar un tono tranquilizador. "Está mucho mejor. Esta última operación, que le han hecho en el tabique nasal, ha salido muy bien", ha comentado, a sabiendas de que dentro de poco por fin podrán volver a estar los cuatro juntos en Mónaco.