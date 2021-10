Kiko Hernández vuelve a 'Sálvame' tras unas semanas de desconexión para recuperarse de sus duras pérdidas

El colaborador Kiko Hernández ha vuelto hoy a su puesto en el programa Sálvame después de haberse tomado unas semanas de desconexión para superar varias pérdidas que había sufrido en el terreno personal.

A principios de mes fallecía su amiga Begoña Sierra, la fundadora del Bingo Las Vegas, y esa muerte terminaba por destrozar al tertuliano, que tuvo que abandonar la emisión en directo y solicitar un descanso en su trabajo para recomponerse.

"No he contestado a nadie. He apagado el móvil y lo encendí ayer", ha confesado Hernández, después de agradecer, visiblemente emocionado, todo el interés y las buenas palabras que había recibido.

El colaborador sufrió la pérdida hace solo unos meses a su amiga Mila Ximénez, que falleció a causa de un cáncer, y otra en su ámbito familiar, que, unidas a la muerte reciente de Begoña Sierra, terminaron por hundir al tertuliano, que no se vio con fuerzas de seguir adelante mientras encadenaba "un duelo con otro".