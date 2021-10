València llança un programa d'oci juvenil saludable amb escalada, rafting i ruta de canoes

L'Ajuntament de València ha posat en marxa el nou programa 'Aventúra't', amb l'objectiu de "promoure activitats d'oci saludable entre les persones joves de la ciutat".

Des d'aquest cap de setmana i fins al pròxim dissabte 4 de desembre, la Regidoria de Joventut ha organitzat eixides fora de la ciutat per a poder realitzar activitats en contacte amb la naturalesa, com per exemple rafting, barranquisme, ruta de canoes, escalada, espeleologia o senderisme, en les quals es podrà gaudir de paratges naturals de la Comunitat Valenciana.

"Es tracta d'una àmplia selecció d'accions grupals realitzades a l'aire lliure durant dissabtes i diumenges". Les inscripcions, que ja estan obertes, són gratuïtes i estan dirigides persones joves d'entre 12 i 30 anys.

La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha explicat que "un dels eixos fonamentals" del seu departament "és reforçar els programes d'oci saludable". "Després del nou programa que vam engegar de maig a juny, format per un ampli catàleg de rutes culturals, cursos formatius, excursions per la naturalesa, multiaventura, tallers artístics o activitats esportives, i després de l'última edició d'Estiu Jove, ara iniciem Aventura't, amb el qual seguir oferint activitats relacionades amb l'ús positiu del temps lliure durant tota la tardor". D'aquesta forma, "estem consolidant una programació estable i continuada d'activitats".

Catàleg d'activitats

En 'Viu La Natura', les persones assistents podran gaudir de les següents activitats guiades amb monitors en programa d'activitats d'aventura: tirolina, rocòdrom i ponts elevats. En 'Multiaventura't' les i els joves interessats podran optar pel rafting (descens per les aigües braves del riu Mijares a Montanejos, Castelló), senderisme, visita a coves, excursions per a aprendre sobre la flora i la fauna dels paratges naturals de la Comunitat Valenciana, espeleologia, barranquisme (amb diferents nivells de dificultat), ruta de canoes en aigües tranquil·les, escalada i iniciació al rápel.

"A través d'aquest programa volem facilitar la realització d'activitats a l'aire lliure", ha insistit Maite Ibáñez, que posa en relleu que "la situació sanitària ha fet que els adolescents passen menys temps a l'aire lliure, que practiquen menys exercici o que hagen reduït la vida social, per això, hem impulsat aquestes activitats".

"El fet de practicar un oci saludable és garantia d'una millor qualitat de vida, ja que aporta múltiples beneficis sobre la nostra salut mental, satisfacció personal o estat d'ànim", assevera l'edil.

Aire lliure

En aquest sentit, "les activitats a l'aire lliure, esportives, culturals o de creixement personal són fonamentals per a millorar el benestar mental i físic", ha assegurat la regidora, qui ha recordat que en l'estudi sociològic "Polítiques públiques de Joventut en la ciutat de València per a afrontar la crisi derivada de la pandèmia", promogut pel Consell de la Joventut de València, l'oci saludable forma part de les seues propostes.

Les activitats són totalment gratuïtes, incloent el dinar i el desplaçament, i les eixides es fan des dels diferents Centres Municipals de Joventut. Les persones interessades a realitzar la inscripció poden fer-ho a través de la pàgina web de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de València.