Av.- Dimiteix el director general de Medi Natural per la mort de deu rucs al Desert de les Palmes

Així ho ha anunciat la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, en una roda de premsa en la qual ha detallat les accions que ha dut a terme el seu departament per a aclarir els fets amb l'obertura d'un expedient informatiu, les conclusions del qual porten també a interposar denúncia davant la Guàrdia Civil.

A falta de conéixer les causes que han provocat la mort dels animals i els resultats de les analítiques practicades, l'expedient informatiu conclou que la cura dels rucs no s'ha portat amb la "diligència que correspon" i no hi ha hagut una "tutela adequada", per la qual cosa ha d'haver-hi "responsabilitats" administratives i polítiques.

La responsabilitat política s'ha substanciat en la dimissió de Pérez, mentre que les administratives, que s'hauran de determinar, poden aconseguir al director del Parc Natural i altres escalafons de l'escala administrativa, així com al ramader propietari de la finca.

A més, les primeres conclusions de la investigació, desvetlen "indicis" que "una acció humana" ha pogut intervenir en la mort dels animals, atés que per exemple, s'ha tallat diverses vegades la tanca que els envoltava i també s'ha tingut constància d'una denúncia de "amenaça de mort" a rucs d'una finca situada a un quilòmetre de la d'aquest grup.

((Hi haurà ampliació))