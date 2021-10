Laura Matamoros comienza la mudanza en su nuevo hogar: "Van a ser unos días intensos"

Laura Matamoros, que está contando las semanas para dar a luz al que será su segundo hijo, ha decidido comenzar esta nueva vida también en un nuevo hogar, por lo que ha dado pie a su día con mucho café para dar un paso más hacia la que será este nuevo capítulo de su aventura.

Llena de nervios, ha asegurado que le da mucha pena dejar el que entonces era su hogar. Ha compartido imágenes de los rincones favoritos de la que dentro de poco dejará de ser su casa, aún repleta de algunos muebles pendientes de desmontar y juguetes de su hijo Matías.

"Unos días intensos", es como ella misma describe esta etapa en sus instastories. Eso sí, la influencer no ha tenido que hacer gran cosa gracias al trabajo del equipo de mudanza que ella misma ha contratado para desmontar, embalar y transportar todos los muebles. "Estoy viendo cosas para mi nueva casa. La verdad es que estoy súper ilusionada porque empiezo de cero, vamos a decorar una casa entera porque no me caben los muebles", ha añadido.

Con todo el ajetreo en su casa y varios trabajadores empaquetando sin un momento de descanso, Matamoros se ha mostrado completamente sorprendida: "Van rapidísimo y yo no estoy haciendo absolutamente nada". Es, sin duda y como la misma Laura ha descrito, "la mudanza perfecta".

Poco a poco, esta casa se está quedando vacía. Antes de dar a luz a su segundo hijo, está repitiendo el mismo patrón de cambiar de techo para dar paso a este nuevo capítulo de su vida con el nacimiento de un nuevo miembro en su familia.