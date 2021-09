Laura Matamoros "alucina" al conocer la cara de su bebé en una ecografía detallada

Laura Matamoros, la ganadora de Gran Hermano VIP, está disfrutando de un momento de lo más feliz en su vida tras anunciar que espera su segundo hijo junto a Benji Aparicio. Entre las publicaciones que esta madre va compartiendo, ha subido a sus instastories algunas capturas de la cara de su bebé al detalle en una ecografía 5D.

Con un rostro de absoluta emoción, Matamoros ha mostrado a sus seguidores la ecografía del futuro hijo. En la imagen se muestra solo un perfil debido a que, según la explicación de los médicos, "está dado la vuelta".

"He alucinado porque en cuatro semanas lo que ha cambiado. No me acordaba de lo rápido que evoluciona todo", ha compartido en su vídeo. Ya en su semana 24, el bebé va por sus 670 gramos y su madre está viviendo esta experiencia de forma distinta a su otro hijo: "Es una cosita que me da unas patadas y tiene una marcha dentro que no es normal".

Laura Matamoros muestra emocionada la ecografía del bebé. INSTAGRAM

A la espera de su nacimiento el próximo mes de diciembre, Laura Matamoros se muestra en sus redes con la mayor de las sonrisas. "Está todo fenomenal y estoy contentísima", ha asegurado, aguantando el entusiasmo en su voz.