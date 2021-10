Las medidas restrictivas para frenar el avance de la Covid-19 se van reduciendo para, poco a poco, recuperar la ansiada normalidad. No obstante, aún no podemos desprendernos de la mascarilla si no se puede mantener la distancia de seguridad.

Sin embargo, Susanna Griso, trasladada a La Palma para cubrir las noticias de la erupción del volcán Cumbre Vieja, ha despertado la ira de los usuarios en las redes sociales. La periodista ha aparecido en diversas ocasiones sin mascarilla, pese a las advertencias acerca de la Covid-19 y, además, del perjuicio que pueden causar los gases y cenizas emitidos por el volcán canario.

"Es inmune a todo", comentaba un internauta adjuntando una fotografía de Griso junto a Andrés, inspector de los TEDAX trasladado a la isla, que sí llevaba la mascarilla. Cabe destacar, también, que la periodista, pese a estar al aire libre, no mantiene la distancia de seguridad con los entrevistados.

La Griso és immune a tot, als gasos al polsim i a la covid 😱 pic.twitter.com/ZMfJozrdCE — l'avi d'en Bruno ll*ll (@EnCarles1714) October 26, 2021

Hay quien, incluso, tilda a Susanna Griso de negacionista y "bebelejía". Este usuario destaca, también, que cuando Espejo público conecta con otros reporteros ubicados en otras partes de la isla estos sí llevan todos los elementos de seguridad para evitar, en la medida de lo posible, verse afectados por el virus o por la toxicidad de las sustancias emitidas por el volcán.

Poner la tv, ver #DerrumbeConoESp ver a Sussana Griso entrevistando sin mascarilla, sin distancia y sin nada de protección me alivia.

Ha pasado a ser BEBELEJIA.

Ahora conectarán con otros puntos con periodistas con mascarilla y gafas de protección.#LaPalma #CumbreVieja — J. M A R T I N E Z 🇪🇸 (@Gmar791) October 26, 2021

Otra internauta explicaba en su perfil que la periodista no lleva mascarilla en el momento de llevar a cabo una entrevista en la isla, pero, por el contrario, sí se la pone cuando, ella sola, se acerca a una de las coladas de lava del volcán.

Susana Griso hace las pertinentes entrevistas sin mascarilla, pero cuando esta sola frente a la lava se la pone alguien lo entiende? La lava contagia y las personas no? pic.twitter.com/5bKzhmGaa9 — Poderosa💞 (@martexmix) September 22, 2021

Pese a las críticas en las redes sociales, el equipo de Espejo público parece no haberse dado cuenta del problema y aún no se ha pronunciado al respecto, así como tampoco lo ha hecho Griso, quien continúa realizando su labor a cara descubierta y haciendo caso omiso de las recomendaciones de las autoridades.