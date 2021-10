Melodie estalla contra Cristian en 'El debate de las tentaciones': "Utilizas al perro porque es lo único que te une a mí"

Este lunes 25 de octubre, Telecinco entregó una nueva entrega de El debate de las tentaciones. Presentado por Sandra Barneda, el programa contó con Cristian y Manuel, participantes de La última tentación, como invitados, después de que Marina no pudiera asistir por problemas de salud.

Esto supuso el reencuentro entre Melodie Peñalver y su expareja. La ilicitana, colaboradora habitual en el formato, dejó claro tanto la mala relación que tiene con Cristian como que no quería tener ningún tipo de contacto con él. Según contaron, ambos siguen teniendo problemas por la custodia del perro con el que ambos vivían cuando eran pareja, hace un año.

“Hace tiempo que no la veo, pero no creo que tenga ella nada que decirme y yo a ella tampoco. Asunto pendiente tengo uno, pero que ya lo he hablado con ella y tampoco quiero sacar el tema porque no lo hemos pasado bien”, declaró el ilicitano antes del reencuentro en plató.

Sin embargo, esa calma duró bastante poco. Tras saludarle, Sandra Barneda quiso saber si Jerez había superado a Melodie, algo que puso en duda Lester Duque en el último capítulo del reality. El joven aseguró que sí, pero que no terminaba de pasar página con respecto al daño que le había hecho su exnovia.

Melodie, a Cristian: "Yo ya tengo mi límite. No voy a tener contacto contigo. La dueña del perro soy yo. No te has hecho cargo de él durante siete años"



🔴 #TentaciónDBT6 https://t.co/qk4QGyMazD pic.twitter.com/eXy69ZZd57 — La Última Tentación (@islatentaciones) October 25, 2021

Peñalver, como respuesta, afeó la actitud del invitado, destacando que había mentido en muchas ocasiones y que no paraba de lanzarle indirectas desde sus redes sociales.

En esa línea, Peñalver señaló que Cristian había dicho en muchas ocasiones que creía que ella fue a La ista de las tentaciones 2 con la idea premeditada de dejarle, algo que negó. Del mismo modo, Melodie negó las acusaciones de Cristian, que decía que ella se había inventado que él no había estado enamorado nunca para quedar "como la reina de España".

Pero la cosa fue a peor cuando, finalmente, salió el tema del perro. Melodie afeó que su exnovio utilizase al animal, lo único que los seguía uniendo, para hacerle daño y tener contacto con ella: "No te voy a pasar ni una, estoy harta, sabes perfectamente que el perro es mío y que lo he cuidado yo siempre". Como era de esperar, Cristian lo negó y se preguntó qué culpa tenía el perro de los problemas que habían tenido lugar entre ambos para que la joven no le dejara verlo.