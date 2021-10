Cristian asegura en 'La última tentación' que Andrea le fue infiel a su novio Roberto con él: "Eres una 'ponecuernos'"

Sandra Barneda presentó una nueva entrega del debate de La última tentación este lunes en Cuatro. Y si sirvió para algo fue para confirmar que Cristian Jerez acudió al reality más que dispuesto a intentar desestabilizarlo todo.

Tanto es así, que Melodie Peñalver, su expareja, comentó que creía que actuaba motivado por llamar la atención. Tras las imágenes en las que el joven aseguraba que si Lester tenía una relación con Patri era porque él no había querido nada con ella, ahora su objetivo era cuestionar el noviazgo de Andrea.

Un vídeo mostró el momento en el que, fuera de sí, Jerez se enfadó con Patri y Andrea porque estaban apartadas hablando, y él daba por hecho ser el centro de la conversación, algo que no le sentó nada bien, pues consideró que no le daban opción a completar la historia, dar su versión y defenderse: "¡No seáis tan cobardes de estar hablando aquí sin mí!".

Patri dijo que, antes de su interrupción, Gasca le estaba comentando que Cristian le había pedido un beso tiempo después de estar juntos. Entonces, Jerez aprovechó y soltó la bomba. Según él, Andrea le fue infiel a Roberto, su todavía novio, con él.

"Sí, a lo mejor te dije que me dieras un pico, pero, te has acostado conmigo estando con Roberto, ¿qué más da un pico?". Por su parte, Andrea se mantuvo impasible y aseguró que la información no era cierta, pues cuando dicho encuentro sexual tuvo lugar, aún no había comenzado una relación con su novio: "Eres un mentiroso y todo el mundo lo sabe", dijo con contundencia.

"Me decías que era un pesado, que te miraba el móvil y que no querías estar con él. Sois las dos unas falsas. Si yo tengo que decir algo, os lo digo a la cara. Y tú le has puesto los cuernos a tu novio conmigo, eres una ponecuernos; y si tú no lo has hecho, ha sido porque yo no he querido", le dijo a Patri antes de marcharse, enfurecido.