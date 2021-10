Alberto Rodríguez no se querellará contra Batet tras la retirada de su escaño

El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez no presentará una querella contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, tras la retirada de su escaño, según han confirmado fuentes de su entorno.

Las mismas fuentes han avanzado que Rodríguez ha contratado a dos abogados expertos en derecho europeo para el proceso judicial que va a emprender.

El exparlamentario de Unidas Podemos anunció este sábado que abandona Podemos y que hará todo lo que esté en su mano jurídicamente para defender su inocencia.

Este domingo se ha conocido que Rodríguez ha contratado a los letrados Isabel Elbal y Gonzalo Boye, quienes ha representado, entre otros, al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Alberto Rodríguez confirmó que ya ha hecho efectiva su baja en Podemos y su renuncia a la participación en estructuras de partidos estatales en el ámbito canario, tras comprobar "los límites de las mismas desde una perspectiva archipielágica autocentrada".

Insiste en proclamar su inocencia, en denunciar las irregularidades que a en su opinión se han sucedido en la causa judicial en su contra, y en afirmar que "el cierre de un ciclo no implica que la batalla haya terminado. Esto no ha hecho más que empezar. Canarias es tierra de brega, aquí no se rinde nadie".