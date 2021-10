El hallazgo de una momia revela que los egipcios ya conocían la momificación 1.000 años antes de lo que se pensaba

Una momia egipcia recién descubierta podría provocar un cambio en todos los libros de historia, ya que con el nuevo hallazgo, los egiptólogos cuestionan la línea de tiempo establecida de las técnicas de momificación.

Los arqueólogos quedaron asombrados por las técnicas avanzadas de momificación utilizadas para preservar Khuwy, una de las momias más antiguas jamás encontradas, lo que indica un nivel de sofisticación que antes se creía que no se había desarrollado hasta mucho más tarde en la historia del antiguo Egipto.

Tal y como recoge el Guardian, las técnicas utilizadas para preservar el cadáver sepultado de Khuwy, un noble de alto rango que vivió durante el Reino Antiguo (entre los años 2575 a. C. y 2150 a. C.), incluían el uso de costosas resinas hechas de savia de árbol para preservar su piel y la unión de su cuerpo con los vendajes de la más alta calidad: técnicas que se creía que se originaron 1.000 años después de la época de Khuwy.

La profesora Salima Ikram, directora de Egiptología de la Universidad Americana de El Cairo, dijo que anteriormente habían creído que los procesos de momificación durante la época del Reino Antiguo eran mucho más limitados.

"Hasta ahora, habíamos pensado que la momificación del Imperio Antiguo era relativamente simple, con desecación básica, no siempre exitosa, sin extirpación del cerebro y solo extracción ocasional de los órganos internos. De hecho, se prestó más atención al aspecto exterior del difunto que al interior. Además, el uso de resinas es mucho más limitado en las momias del Imperio Antiguo registradas hasta ahora", explicó Ikram.

"Esta momia está inundada de resinas y textiles y da una impresión de momificación completamente diferente. De hecho, se parece más a las momias encontradas 1.000 años después", añade.

"Si se trata de una momia del Reino Antiguo, todos los libros sobre la momificación y la historia del Reino Antiguo deberán revisarse", afirma la experta.

"Esto cambiaría completamente nuestra comprensión de la evolución de la momificación. Los materiales utilizados, sus orígenes y las rutas comerciales asociadas con ellos afectarán drásticamente nuestra comprensión del Antiguo Reino de Egipto", concluye.

Todo, en un documental

El cuerpo sepultado de Khuwy fue exhumado en 2019 en la necrópolis de Saqqara, y el evento fue captado por la cámara de National Geographic. La identidad del cadáver se dedujo de jeroglíficos de 4000 años en la tumba.

Ahora, un nuevo documental producido por National Geographic, llamado Lost Treasures of Egypt, que se emitirá a partir del 7 de noviembre, revelará la investigación sobre la datación y el análisis de los restos exhumados de Khuwy.

"Sabían que la cerámica de la tumba era del Reino Antiguo, pero Ikram no pensó que la momia fuera de ese período porque estaba demasiado bien conservada. No creían que el proceso de momificación entonces fuera tan avanzado. Así que su reacción inicial fue: esto definitivamente no es el Reino Antiguo. Pero en el transcurso de la investigación cambió de idea", explicó Tom Cook, el productor del documental.