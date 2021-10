Jean-Pierre Jeunet, 20 años después del éxito de 'Amelie': "Soy consciente de que esto pasa una vez en la vida"

El cineasta francés Jean-Pierre Jeunet ha visitado Valencia para recoger la Palmera d'Honor de la 36a edición de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, coincidiendo con el 20 aniversario de su célebre Amélie (2001), y ha explicado las claves de un éxito que, según confiesa, es "consciente que pasa una vez en la vida".

Tras la gala de clausura de la Mostra de Valencia celebrada el viernes por la noche, Jean-Pierre Jeunet ha ofrecido una rueda de prensa este sábado por la mañana. Por la tarde, ha impartido una clase magistral en la Filmoteca.

Durante esta visita a Valencia, Jeunet ha asegurado que las "claves del éxito" de Amélie son "variadas". "En primer lugar, se trata de una mujer generosa que quiere complacer a los demás sin pedir nada a cambio. Después está el amor por todos los pequeños placeres en la vida, las anécdotas enriquecedoras y graciosas, como el enano de jardín que va paseando por ahí, y una visión de París muy particular, una actriz, una música... En un momento dado los astros se alinean y el éxito surge", ha destacado.

Así, ha hecho suyas las palabras de Michel Hazanavicius (The Artist): "Cuando se alinean los astros de esa manera, es como atravesar la ciudad con todos los semáforos en verde". Una suerte que contrapone a su experiencia con MicMacs (2019), que salió a luz cuando "todos estaban en rojo". "La semana del estreno, a Michael Jackson no se le ocurre otra cosa que morirse, ponen en todas las salas de cine This is it y nos llevan a las pequeñas. Hubo huelga de periodistas durante toda la semana. No hubo ninguna publicación, así es la vida", ha recordado.

Ese gran éxito de Amélie marca la experiencia de estrenar sus siguientes películas. "Mucha gente me pregunta si después es angustioso estrenar, pero es una angustia que se la deseo a cualquiera porque es el sueño de cualquier creador cinematográfico que su obra se convierta en un fenómeno social de ese tipo. Con las obras siguientes, uno se pregunta por qué no funciona igual. Soy consciente de que esto te pasa una vez en la vida y tengo una suerte increíble de que me haya pasado a mí", ha añadido.

Para Jeunet, "Amélie continúa existiendo". El cineasta ha recordado que se proyectó en la últia edición de Cannes. "Había 800 entradas, me dije 'no va a venir nadie' y al final tuvieron que rechazar a 200 personas que no cabían", ha detallado, antes de explicar que Sonic Classic la ha adquirido para volver a proyectarla en salas. "Lo gracioso es que rodé un falso documental sobre el rodaje de Amélie y no le ha interesado a nadie, quieren un documental verdadero y serio", ha revelado.

Alianza con Netflix

Para su nuevo largometraje Bigbug, una película futurista cuyos protagonistas son encerrados en casa por robots, el director francés ha unido fuerzas con Netflix. Según ha explicado, estuvo tres años buscando financiación y no conseguía montarla, pero la plataforma le escribió un día preguntando si tenía algo que ofrecer: "Dije que tenía algo pero que no les iba a interesar porque nadie la quería y me dijeron que sí en 24 horas".

Ha destacado que, desde entonces, ha contado con "total libertad". "He hecho verdaderamente la película que había soñado. No digo esto por hacer la pelota a Netflix, pero la experiencia ha sido estupenda", ha añadido.

En ese sentido, ha resaltado que, al trabajar con esta plataforma, puede "quitarse de encima la angustia del primer día del estreno" y ha incidido en que "saber que hay 220 millones de espectadores potenciales no está nada mal". "Como no se puede controlar realmente cuántas personas la han visto, siempre puedo decir que la han visto 220 millones de personas y nadie podrá verificarlo nunca", ha bromeado.

Sobre la trama, con sus protagonistas encerrados en un espacio, ha explicado que ha sido "pura coincidencia" que la película, escrita hace tres años, se vea después de que el público haya estado confinado por la pandemia de coronavirus, aunque ha incorporado aspectos como "saludarse con el codo".

"En cuanto a cómo va ser recibida la película, a los que les gusta mi trabajo les va encantar y a los que odian mi trabajo les va encantar amarla. Así que a todo el mundo le va a gustar, es muy Jeunet", ha bromeado.

"Ahora todo lo decide la gente de marketing"

Respecto a su dificultad para montar el falso documental de Amélie y los rechazos a la última película que finalmente verá la luz, Jean Pierre Jeunet se muestra crítico. "Lo que te suelen decir es "esto no encaja en nuestro line up". Ahora las cosas las decide la gente de marketing y cada cosa tiene que entrar en su casilla".

Y Jeunet sabe que sus películas "no han entrado en ninguna casilla, desde el principio". "Sin embargo, me parece haber demostrado con Delicatessen (1991) y con Amélie que películas que no entran en ninguna casilla pueden tener mucho éxito", ha apostillado.

"El mito de Hollywood cayó ante mis ojos"

Sobre su paso por Hollywood, Jeunet ha ironizado sobre su "muy difícil" experiencia en Alien: Resurrección (1997), bajo "mucha presión" por parte del estudio. "David Fyncher tuvo muchos problemas y, cuando llegué a Hollywood, me dijo: "Vete corriendo'", ha relatado.

Además, ha destacado que el rodaje fue "muy difícil": "A nivel técnico, no tuve a las mejores personas", confiesa. "El primer plano que iba a rodar en Hollywood iba a ser un momento emocionante, pero cuando dije 'acción' me dijeron que no podía ser porque la cámara estaba estropeada. Creo que nunca hice un plano sin que hubiera un problema técnico. El mito de Hollywood cayendo ante mis ojos. Pero las personas que construyeron los aliens, las vestimentas, trabajamos fenomenal y seguimos siendo amigos", ha afirmado.

Sin embargo, reconoce que tuvo "muchísima libertad", "a un grado del 95%", y considera que el resultado fue una película "muy personal". "Quizás por eso no ha funcionado muy bien en Estados Unidos. Está considerada como una película arty, y en Estados Unidos ser arty es casi un insulto. Estoy muy orgulloso de haber hecho una obra arty en Hollywood", ha manifestado.

"Empezaré mi deconstrucción mañana"

Durante la rueda de prensa, Jeunet también ha respondido sobre su visión de la corrección política en el cine: "Me siento muy culpable, empezaré mi deconstrucción mañana por la mañana. O el lunes". El artista ha explicado que escribió para la publicación mensual de Charlie Hebdo en los 70 y cree que "si escribiera lo que escribía en aquella época, ahora mismo estaría en la cárcel de tan políticamente incorrecto que era".

Sin embargo, ha puesto en valor que se han "conseguido progresos" gracias a esta corrección política y que, de hecho, él también se sintió "víctima" del exproductor Harvey Weinstein "a nivel de autor, no sexualmente".