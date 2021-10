Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez amplían la familia con un nuevo y peludo compañero: "Vamos a ser uno más"

A pesar de las últimas polémicas que ha protagonizado la pareja formada por Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz, parece que la llama romántica encendida entre ambos aún sigue intacta. Y es que el futbolista ha querido sorprender a la exconcursante de Gran Hermano VIP con un inesperado miembro más en su familia.

Semana después de que Aurah tratara de callar los rumores sobre si había atropellado no a su pareja, ahora han dado pie a una prueba que demuestra que cualquier discusión o enfriamiento entre ambos ha quedado atrás: se trata de un pequeño perrito, de nombre Poppy.

"El vídeo de hoy de Aurah para el canal Mtmad va a ser una sorpresa que le voy a hacer. Creo que es algo que le va a hacer mucha ilusión, que lo lleva esperando mucho tiempo", comenzaba relatando el futbolista, cargado de entusiasmo ante la idea.

Poppy, el pequeño cachorrito de la familia. MTMAD

Y es que Aurah Ruiz no tenía ni idea de este detalle, ni de lo que se trataba. "Es algo muy bonito, pero tienes que dejarte llevar", le comentaba Jesé a la influencer. Sin saber nada más, siguió su pareja al coche familiar. "¿Dónde me has traído?", preguntaba, confusa.

Finalmente, Jesé le enseñaba a Aurah la misteriosa sorpresa: un cachorro de la raza de perro canaria Pomerania, no más grande que la palma de su mano. "Tenemos nuevo miembro en la familia. Parece un osito", era lo que añadía el futbolista.

El pequeño Poppy ya ha jugado con Nyan, el hijo de la pareja, en el último vídeo. MTMAD

"Qué fuerte. Estoy temblando. Bienvenido a la familia", verbalizó Aurah. Ahora, la familia se acostumbra a la presencia de este pequeño y Nyan, el hijo en común de la pareja, comienza a compartir momentos divertidos con su nuevo y pequeño amigo, con el que parece haber intimado bien.