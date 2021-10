Aurah Ruiz decide poner fin a los rumores sobre su incidente con Jesé Rodríguez: "Yo no he atropellado a nadie"

Aurah Ruiz ya ha ido desmintiendo por encima lo que se ha estado diciendo sobre su supuesto atropello a su pareja, Jesé Rodríguez, después de tener una discusión. "La influencer Aurah Ruiz desvela todo lo que pasó entre el futbolista Jesé Rodríguez y ella tras el concierto de Justin Quiles", han actualizado ahora en el canal de Mtmad.

"Muy enfadada" por todo lo que se está hablando al respecto, Aurah ha querido aclararlo todo con detalle: "No voy a negar que hubo una discusión, sí la hubo. Pero no voy a admitir que he atropellado a mi pareja".

La que fue concursante de La casa fuerte se ha visto obligada a aclarar que "jamás querría atropellar" a Jesé: "He querido atropellar a otras personas, la verdad, cuando estoy caliente. Y no lo he hecho, por lo que no lo voy a hacer con el padre de mi hijo... Estamos locos".

"Es verdad que yo no he atropellado a nadie. Si en este caso hubiese habido un intento de atropello, le llevas por delante, le matas o le pasa algo. Esto es mentira y se me está acusando de algo que no he hecho", ha confesado, indignada, destacando que se trata de algo "gravísimo".

En su confesión, Aurah ha concretado sobre el origen de toda esta especulación: "Justo después del concierto, un menor de edad ha difundido un vídeo en redes en el que ha dado a entender cosas que no se ven. Pero la prensa ha rescatado este vídeo y ha hecho una noticia falsa", denuncia Aurah Ruiz, adelantando que su pareja y ella piensan tomar medidas legales contra el chico de 15 años que publicó el vídeo.

Parece que todo ha quedado en una discusión más entre la pareja y que, debido a que se trata de su vida personal, Aurah no va a dar más explicaciones al respecto por el momento.