La novia de Jesé desmiente haber intentado atropellar al futbolista tras una discusión

Jesé vuelve a ser noticia por motivos extradeportivos esta semana. Su vida amorosa vuelve a hacerle protagonista después de conocer un suceso que ha desvelado el diario 'Canarias 7' que tuvo lugar el pasado fin de semana y que recogen ya distintos medios.

La pareja del futbolista, Aurah Ruiz, intentó presuntamente atropellar al jugador después de una acalorada discusión tras un concierto. "Aurah había hecho un intento, según testigos presenciales, de arrollar al futbolista con el coche tras discutir", apunta el citado medio.

El supuesto video del futbolista cojeando tras lo ocurrido ya ha trascendido en redes sociales.

Lo de Jesé y Aurah da para hacer una serie exitosa en Netflix pic.twitter.com/rzmVa8aCPa — シ (@ArnaizFCB) October 12, 2021

Afortunadamente, la situación no terminó de manera trágica. No obstante, el jugador canario se ausentó del entrenamiento el día después del incidente y "podría tener una lesión en uno de sus pies", según COPE. De todos modos, esta parece no haber ido a más y el extremo apunta a estar disponible para el derbi contra el Tenerife.

💥 Informa @canarias7



🤕 Jesé discutió con su pareja y esta, intentó atropellarle



🏥 El extremo de la @UDLP_Oficial podría tener una lesión en uno de sus pies



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/IKPD1PbUm4 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 12, 2021

Aurah lo desmiente

Unas horas más tarde, la otra protagonista de la escena, su novia Aurah Ruiz, ha salido a desmentir lo ocurrido con un vídeo en redes sociales en el que muestra las piernas del futbolista y mandando un irónico mensaje: "Para los que inventan. Cuidado, ¿ok?".

Además, ante los rumores del presunto atropello, ambos han compartido en las últimas horas distintas imágenes de los dos juntos y felices en sus perfiles en redes sociales.