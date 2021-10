La primera inquilina del plan alternativo de Almeida a la Ley de Vivienda: "Ahora puedo volver a vivir en Madrid"

Claudia nació en San Blas. Y ahí vivió junto a sus padres hasta que, cumplidos los 23 años, decidió mudarse a Aranjuez. En un principio fue por amor -cuenta-. Pero al final lo que realmente le enamoró fue el precio del alquiler. "Hasta ahora he pagado 400 euros al mes por un piso de 50 metros cuadrados, que incluye una habitación y un baño, en el centro de la ciudad", apunta a 20minutos. Hace un año esta joven de 27 años rompió su relación. Por eso, hará unos cuantos meses inició la búsqueda en la capital.

Comenzó a mirar en el barrio San Blas, primero, por ser su barrio de siempre; segundo, porque ahí "debería ser barato". Sin embargo, todo lo que encontraba oscilaba los 1.000 euros mensuales. "No me salía a cuenta", relata. Entonces le surgió "una oportunidad que no quería dejar pasar".

Una vivienda de 66 metros cuadrados en Plaza Castilla recién reformado con dos habitaciones y un baño por 692 euros mensuales. "Ahora puedo volver a vivir de alquiler en Madrid", porque "es un piso céntrico a la mitad de precio que lo que cuesta un piso en la zona; en Madrid es imposible de encontrarlo", dice con las llaves en la mano. Claudia se ha convertido en la primera beneficiaria del plan de Almeida para dar uso a las viviendas vacías de la capital. Una estrategia que se contrapone a la futura Ley de Vivienda que quiere aprobar el Gobierno central.

Si bien el equipo de Pedro Sánchez pretende penalizar a los propietarios de viviendas vacías subiéndoles el IBI un 150%, el regidor popular se niega a aplicarlo. Ya lo dejó claro en su polémico tuit, en el que daba la razón a Más Madrid cuando estos criticaron que el alcalde no va a hacer "nada" por regular los alquileres. "Exacto", respondió este en su cuenta personal.

Pero lo cierto es que José Luis Martínez-Almeida ya tenía su plan en marcha desde principios de año. Y esta semana, tras varios meses de trámites, ha comenzado a dar sus frutos. Claudia es el primer ejemplo, pero en pocos días otros dos madrileños entrarán a rentar un piso con un precio asequible.

El plan Reviva Madrid tiene el objetivo de poner en el mercado madrileño las viviendas vacías que miles de propietarios tienen en desuso, para aumentar así la oferta destinada al alquiler. Así, con este proyecto el propietario cede su inmueble vacío a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) durante un periodo de tiempo concreto (un mínimo de cuatro años), sin perder obviamente la titularidad del mismo. Lo hace percibiendo por ello una renta mensual independientemente de que la casa tenga o no inquilino adjudicado.

Por su parte, la EMVS ofrece una gestión integral del arrendamiento de la vivienda, lo que permite al propietario despreocuparse de todos los trámites administrativos y jurídicos, incluso en la obtención del certificado energético. Y si la casa necesita reformas, la EMVS adelanta el coste de las mismas hasta un máximo de 45.000 euros a un 0% de interés, un anticipo que el propietario irá devolviendo poco a poco descontándoselo de la renta que percibirá cada mes.

Además, la EMVS paga el IBI una vez que se hace con la cesión de la vivienda. Todos los problemas de averías de la casa los arregla la EMVS, porque es el casero. Excepto aquellas que sean derramas aprobadas por la comunidad de propietarios, que las sigue asumiendo el propietario. Por ejemplo, en el caso de Claudia, el propietario ha cedido el piso durante ocho años. Como la vivienda necesitaba reformas, la EMVS las ha acometido por un importe de 3.000 euros. De ahí que el casero todos los meses 570 euros. Esta por su parte, paga un 11% por debajo de lo que se paga en ese barrio.

"De momento, los objetivos de esta parte del plan se están cumpliendo. Nos marcamos sacar al mercado en el primer año 100 pisos y ya nos han llegado 148 ofertas, de las que momento 63 son viables", señalan a 20minutos desde la EMVS que dirige Álvaro González. Acorde a estas fuentes, son viviendas situadas en 19 de los 21 distritos de Madrid, "por lo que también estamos homogeneizandor la oferta en toda la ciudad".

Un Idealista con filtros personalizados

1 . Como requisito para inscribirse, el inquilino debe llevar al menos un año empadronado en Madrid y tener unos ingresos familiares inferiores a 7,5 veces el IPREM.

2. Los inquilinos nunca pagarán más del 30% de sus ingresos por el alquiler. Eso sí, se ha fijado un alquiler mínimo de 450 euros.

3. Además, muchos de estos inquilinos podrán recibir un bono vivienda en función del número de miembros de su unidad familiar, sus ingresos totales, la edad de los solicitantes...

4 .Una vez que la EMVS acepte su perfil, tendrá acceso a un portal con las ofertas personalizadas.