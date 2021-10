El PP quiere forzar la condena a ETA en una declaración institucional del Senado

El PP ha exigido que la declaración institucional propuesta por el PSOE en el Senado por el décimo aniversario del fin de ETA incluya la palabra condena para rechazar el terrorismo y que "la acción terrorista nunca tuvo ningún sentido de ser", con el objetivo de que EH Bildu la firme en estos términos.

El PP busca así que la izquierda abertzale deje de "marear la perdiz" y abandone el "juego de palabras", según ha afirmado este martes su portavoz en la Cámara Alta, Javier Maroto, tras la Junta de Portavoces.

Los populares han hecho esta exigencia, que condiciona la aprobación de esta declaración institucional, que requiere de unanimidad, después de que el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, dijese este lunes que el daño a las víctimas de ETA "nunca debió haberse producido".

Para el PP, si esta declaración institucional no incluye estas dos cuestiones, "Bildu no pasará la prueba", y, en el caso de que el PSOE no incorpore las exigencias del PP también se retratará. El partido de Pablo Casado acusa a los socialistas de "blanquear" a la izquierda abertzale para lograr la aprobación de los presupuestos.

"Por un lado o por otro vamos a poner punto final a los juegos de palabras (...) o (EH Bildu) condena toda la acción terrorista de ETA y dice que no tuvo sentido, o no habrá declaración institucional", ha recalcado Maroto.

Preguntado sobre el emplazamiento hecho este martes por Otegi al expresidente del Gobierno Felipe González a decir que él "organizó los GAL", Maroto ha señalado que el coordinador de EH Bildu "no está para dar lecciones".

Eva Granados, la nueva portavoz del PSOE en el Senado, tras asumir Ander Gil la Presidencia de la Cámara Alta, ha pedido por su parte que en el conjunto de los grupos del Senado "haya voluntad de mirar hacia delante, de honrar a las víctimas" y recordar que hace ya diez años desde que "nos libramos de la violencia de ETA".

"¿De verdad fue un ejercicio de naturalidad, y no de fingimiento?"

Granados no ha revelado si está dispuesta a incluir las condiciones del PP y sobre lo pronunciado el día anterior por Otegi ha señalado que "todas las palabras que sean de condena de la violencia" y que hablen "del reconocimiento y trabajen a favor de la convivencia" son "bienvenidas".

Por su parte, el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que el reconocimiento de Otegi de que el daño a las víctimas de ETA "nunca debió haberse producido", no fue más que "una puesta de escena" enmarcada en "un proceso de blanqueamiento" propiciado por el PSOE.

En declaraciones a los medios en un acto en el distrito de Hortaleza, Martínez-Almeida ha opinado que el PSOE "ha decidido definitivamente incorporar a EH Bildu como socio estable", con la "aspiración última" de que gobierne el País Vasco, y para ello "tiene que tratar de hacer ver a los españoles que EH Bildu abomina del terrorismo".

"¿De verdad fue un ejercicio de naturalidad, y no de fingimiento?", se ha preguntado el alcalde madrileño, quien ha tachado de "hipócrita" decir "que uno comparte el dolor de las víctimas" y, al mismo tiempo, "no condenar a ETA".