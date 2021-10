Tassio de la Vega se desquita contra su expareja, Alejandra Rubio: "Es una cría, un animal social"

Casi parece que fue más una pasión desmedida que un amor trabajado, porque la relación les duró menos de un año, apenas unos meses dentro de un 2020 demasiado oscilante. Y precisamente esa oscilación es lo que no buscaba Tassio de la Vega cuando comenzó a salir con Alejandra Rubio... pero sí lo que encontró.

El joven ha hablado por primera vez de todo aquello que motivó la ruptura, poniendo el foco en las actitudes de la hija de Terelu Campos. Para él, que ha hablado por fin en Viva la vida, Alejandra es, ante todo, "una cría" que, para más inri, "tiene un carácter complicado". Porque sus altibajos emocionales hacen de ella una mujer tremendamente emocional y temperamental.

"Te manda a tomar por culo y luego se arrepiente. Y luego te manda a tomar por culo de nuevo", ha explicado el joven empresario vinícola, quien ha matizado no solo no tiene ahora mismo "ninguna relación" con ella, sino que, directamente, no quiere tenerla.

De hecho, ha sido capaz de dar algunas pistas sobre por qué está la relación de Alejandra tan tirante con su tía, Carmen Borrego, algo que le apena porque "su tía la quiere un huevo", y porque entre ellas hablaban "casi a diario", dado que Borrego "le cocinaba todos los días".

Tassio lo ha superado tan rápidamente que, de hecho, ha vaticinado qué ocurrirá en el futuro con las parejas de Alejandra, partiendo de la base de que "hasta que no encuentre el equilibrio" no hallará un novio estable. Un equilibrio, se refiere, entre estar en casa y salir de fiesta. "Yo no estoy para idas y venidas, necesito tranquilidad; y ella es un animal social y no puedes meterla en casa un mes sin salir", ha añadido.

Asimismo, el joven ha declarado que las alegrías que le reportó la relación fueron pocas, sobre todo porque se veía "muy expuesto" por los medios y vivió momentos muy peculiares "a nivel económico". "Me llegaban mensajes de todo tipo de gente pidiéndome dinero", ha puntualizado, así como que a estas personas no las había visto en la vida.

Por eso mismo, porque no congeniaban y tenían pareceres muy distantes, la relación duró tan poco. "Éramos como el día y la noche", ha resumido finalmente Tassio de la Vega, quien casi después de un año se ha decidido a hablar de su ruptura, quizá porque, como se ha comprobado, no guarda demasiados buenos recuerdos.