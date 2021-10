Alejandra Rubio le reprocha a Terelu su actitud con Galiacho: "Mientras esté yo aquí no se baila con ningún señor"

La relación entre las mujeres de la familia Campos está llenando grandes minutos de la televisión desde que tres de ellas colaboraran en Viva la vida y mostraran sus tensiones en directo.

Desde que se fuera Carmen Borrego a Sálvame, abandonando el programa de los fines de semana, la situación en el plató se ha relajado considerablemente, aunque no ha dejado de haber problemas.

Sin embargo, este sábado Alejandra Rubio volvía a la carga con su peculiar sinceridad y tono irónico que ha dejado perplejos a los colaboradores que se encontraban allí.

Recordando el momento en el que Terelu y Juan Luis Galiacho eran pillados por las cámaras del programa bailando cuando estaban juntos de fiesta e insinuando que querían que se repitiera en el programa, Alejandra se ha pronunciado al respecto.

"Mientras esté yo aquí no se baila con ningún señor", ha sentenciado la joven, entre risas pero de manera contundente. "Yo no quiero ver a mi madre bailando ni perreando".

Tanto la presentadora como sus compañeros mostraron su desacuerdo con las palabras de Alejandra. "Las hijas sois unas desagradecidas con las madres", expresó Emma García.

Terelu le daba un toque de humor a la situación, imitando a las jóvenes que realizan bailes en las redes sociales, entre las que se incluye su hija, muy activa en TikTok.

"Yo no me paso la vida así (haciendo un gesto de poner morros mientras se graba y hace fotos con el móvil)", bromeaba la hija de María Teresa Campos. "Porque no puedes, señora", le respondía Alejandra.