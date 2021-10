Terelu Campos y Alejandra Rubio, aliadas de Belén Esteban contra Jesulín: "A mí nadie me impide ver a mi hija"

Belén Esteban ya puede decir que cuenta con dos nuevas aliadas en su guerra abierta contra Jesulín de Ubrique, Terelu Campos y Alejandra Rubio. Madre e hija se han posicionado este sábado a favor de la colaboradora de Sálvame afeando en gran medida la actitud del torero con su primogénita, Andrea Janeiro, recoge la revista Semana.

"No ha visto a su hija mayor porque no le ha dado la gana", ha asegurado muy tajante la colaboradora de Viva la vida en su programa al mismo tiempo que afeaba la ausencia prolongada del diestro en la vida de Andrea: "No hay motivo en el mundo que a mí me separe de mi hijo o de mi hija si yo quiero verlo", ha subrayado, porque "puedo no querer ver al padre o madre de mi hija, a la familia", pero "ver a mi hijo no me lo impide nadie".

Alejandra Rubio, por su parte, ha querido alabar el papel que Belén Esteban ha tenido en la vida de su hija: "Teniendo a la madre que tiene, no necesita nada más". La joven. además, ha apuntado que le daba "mucha pena" que Jesulín no sepa "la hija que tiene y lo que se ha perdido". "Es una niña muy buena y muy educada", ha señalado.

Sobre él, la nieta de María Teresa Campos asegura que nunca le ha dado explicaciones a su hija a pesar de que ella se las ha pedido y "yo creo que ella ha llegado a un punto que le da igual". "Teniendo un padre así, que no quiere saber de ti, para eso haces tu vida", ha opinado sobre los pensamientos de Andrea.

El enfrentamiento entre Esteban y el padre de su hija está más vivo que nunca desde esta misma semana, cuando se ha conocido que Julia Janeiro se ha sometido a su primera operación estética, un aumento de pecho, que al parecer le ha pagado su padre.

El detalle de Jesulín con su primera hija con María José Campanario provocó que Belén estallase y sacase las garras en el plató de su programa

para defender a su hija, pues considera que con este hecho "se demuestra que hay hijos de segunda" porque "a una se le pagan las tetas y a la otra no se le paga ni la mitad de la carrera".

"Gracias por nada", le dijo, recordándole a modo de advertencia que tiene mucha "suerte" de que "tu hija no me deje hablar", porque si no fuera así "se te caía la cara de vergüenza".