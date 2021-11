La educación menstrual, la salud mental, el abuso sexual, la cara B del amor romántico o la infantilización de las mujeres son algunos de los temas que conforman Cosas de las que no deberías hablar, el libro que sucede a los fanzines feministas de Girls from today, el proyecto de la fotógrafa Andrea Savall (Alcoy, 1993).

Este último trabajo reúne los relatos de una treintena de mujeres fotografiadas por la artista valenciana, quien les brindó la oportunidad de abordar los los miedos y tabúes que asaltan a las mujeres del siglo xxi. Cada texto trata una cuestión diferente y se siente como "un abrazo colectivo, un akelarre grupal", avanza la autora a 20minutos.

"Durante la pandemia me planteé hacer un proyecto más profesional, así que me propuse invertir y crear una edición como esta, con tapa dura y más seria. Tenía las sesiones de Ana Rujas y Ana Perrote, y después del confinamiento fotografié a Soleá Morente. Aquel encuentro fue superbonito, como volver a la vida. Pensé: 'Esto puede quedar muy chulo si me espero un año y lo hago mucho mejor'", cuenta Savall.

La cineasta, modelo y activista Álex de la Croix habla en el libro de los tabúes sexuales. ANDREA SAVALL

En 2020 tendría que haber lanzado un nuevo fanzine, siguiendo la estela de sus publicaciones anteriores –Girls from today; Mamá, quiero ser artista y A las Girls from today también nos rompen el corazón–. Sin embargo, cuando había avanzado gran parte del proyecto, su disco duro se estropeó.

En ese momento decidió emprender un proyecto "más solido" y acudió a la ayuda de la diseñadora Marta Llorens, que se encargó del diseño y la maquetación. Para la traducción confió en Ysée Rocourt, mientras el marmoleado de la cubierta corrió a cargo de Amelia Garcia.

¿Por qué es importante poner sobre la mesa los tabúes femeninos? "Si no hablas una cosa, esa cosa no existe. Y muchas veces, si no compartes algo, puedes pensar que eres la única que está pasando por eso, cuando no es así. Crees que estás sola y que estás loca, pero luego hablas con una amiga y te das cuenta de que hay cosas que os pasan a las dos", reflexiona Savall.

La cantante Natalia Lacunza participa en el libro junto a otras mujeres conocidas. ANDREA SAVALL

Según la fotógrafa, "que tantas mujeres hablen de sus tabúes tiene un efecto en quienes leen el libro, porque se quitan la culpa, la presión. Nos tenemos que sentir en paz". Esta misma actitud define el recorrido de una obra que nació como un proyecto de fin de máster –en Fotografía, en la IED– en 2017, y que poco a poco se ha convertido en la gran ilusión de Savall, que paralelamente trabaja para medios como Vogue.

"Girls from today es un documental vivo sobre cómo somos las chicas de hoy en día", explica, y recuerda sus inicios: "Aquel momento era el boom de los millenials, pero yo no me veía reflejada en cómo se hablaba, en concreto, de nosotras. Siempre se nos veía como personas vagas, egocéntricas, y somos la primera generación que se siente orgullosa de la que viene. Si una chica adolescente quiere buscar en el futuro cómo éramos nosotras, debe saber dónde encontrarlo".

La modelo María Undo aparece en varias instantáneas en 'Cosas de las que no deberías hablar'. ANDREA SAVALL

En su cuarta publicación, que puede adquirirse vía online o en el Espacio Palm, en Valencia, participan mujeres de diferentes áreas que son conocidas dentro y fuera de la escena digital, como Anna Pacheco y Andrea Gumes, Coco Dávez, Carolina Iglesias, Amarna Miller, Laia Manzanares, Alicia Garrido, Nora Ferreira, Alba Ribas o Las Entendidas –Alexia Guillot y Adriana Cabeza–. "Hay tantos tipos de mujer como mujeres hay", opina sobre todas ellas Savall, que, subraya, se encuentra trabajando en un proyecto "cada vez más inclusivo".

Más allá de los fanzines y del nuevo libro, la comunidad de Girls from today también puede hacerse con tote bags y láminas; así como apuntarse a los cursos de fotografía que imparte Savall o seguir las propuestas que desarrolla en Instagram. Un ejemplo de ello es el formato Dime cómo estás, en el que la fotógrafa pregunta a sus seguidoras por su estado anímico y ella o una invitada especial les proponen una lectura, un visionado o un podcast.