CaixaBank i Fundació Bancaixa convoquen 150.000 euros en ajudes per promoure la integració de persones amb discapacitat

La convocatòria està oberta fins al pròxim 11 de novembre i a ella podran presentar-se entitats privades, sense ànim de lucre i amb una antiguitat mínima de tres anys, els projectes dels quals estiguen orientats a la integració laboral o a la inclusió social del col·lectiu.

Les sol·licituds podran realitzar-se de forma online en la web de Fundació Bancaixa i està previst que les entitats seleccionades, els projectes de les quals seran recolzats amb una dotació econòmica de 10.000 euros, es coneguen a la fi del pròxim mes de desembre.

Les iniciatives presentades en la tipologia d'integració laboral hauran de promoure la formació professional enfocada a l'ocupació, la inserció laboral i la creació de llocs de treball. Per la seua banda, en la tipologia d'inclusió social, l'objectiu és afavorir l'autonomia personal i el suport psicosocial a l'entorn familiar.

El programa d'ajudes es dirigeix entitats que treballen en qualsevol àmbit de la discapacitat (física, intel·lectual-cognitiva, sensorial, psíquica, malaltia mental i pluridiscapacitat).

La convocatòria 'Capaces' és un dels programes desenvolupats en el marc de l'acord anual de col·laboració entre CaixaBank i Fundació Bancaixa en matèria d'acció social, dotat econòmicament per CaixaBank, que inclou altres iniciatives com la convocatòria 'Coopera ONG', dirigida projectes d'exclusió social a la Comunitat Valenciana i de cooperació internacional, així com la convocatòria mediambiental per a millorar el patrimoni natural al territori valencià.

En l'àmbit de la discapacitat, les dos entitats col·laboren també en altres iniciatives com els tallers d'art o la 'Semana D- Capacidad' que se celebra entorn del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el 3 de desembre.

En les seues set edicions anteriors, aquesta convocatòria ha permès destinar 900.000 euros a donar suport a 89 projectes d'associacions de la Comunitat Valenciana: 46 de València, 27 d'Alacant i 16 de Castelló.