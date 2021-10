Lourdes, hija de Madonna, desvela cómo fue la educación que le dio su madre

La vida de Madonna no ha sido casi nada misteriosa a lo largo de sus algo más de cuatro décadas sobre los escenarios y a nivel mundial es de las mujeres más conocidas. Pero hay algo de lo que se sabe más bien poco sobre la reina del pop: su faceta como madre. Sin embargo, ahora su hija Lourdes León ha desvelado cómo ha sido la educación que les ha dado la diva.

La modelo, que acaba de cumplir 25 años (el pasado día 14), ha charlado con una de las mejores amigas de su madre, la actriz Debi Mazar, para una entrevista que ha publicado Interview Magazine y en la que desgrana cómo es Madonna. Algunas de las respuestas, claro, desarman esa idea de alguien bastante volátil de La ambición rubia.

Para empezar, Lourdes revela que su madre es una "fanática del control" y que alentó a sus hijos a que siempre fueran económicamente independientes, negándose siempre a darles "una paga". "Mi madre me ha controlado toda mi vida. Por eso necesitaba independizarme completamente de ella tan pronto como me gradué de la escuela secundaria", ha confesado la también hija de Carlos León, entrenador personal de origen cubano.

La mayor de los seis hijos de la autora de éxitos como Like a virgin ha añadido que a pesar de ser consciente de que se ha criado con un "privilegio extremo", su madre se guardó mucho de que su educación fuese muy estricta porque había visto varias veces cómo llegaban a ser "los hijos de otras personas famosas". "Mi madre debió pensar: 'Yo no quiero que mis hijos sean así'. Además, pienso que si tus padres te lo pagan todo acabas dándole demasiado influencia sobre ti", ha dicho.

Lourdes, que se ha pagado ella misma su matrícula universitaria y vive dentro del vecindario de Bushwick, en Brooklyn, ha aclarado que con el paso del tiempo ha aprendido a apreciar el duro estilo de crianza de Madonna, por asegura que ahora mismo su ética de trabajo y de independencia económica le han hecho mejor persona.

"No comprendí al cien por cien eso hasta que me di cuenta de la importancia del empoderamiento y de lo que significa ser mujer. Ella es probablemente la mujer que más duro ha trabajado que he visto en toda mi vida. Yo no he heredado eso, desafortunadamente. Lo que sí he heredado son sus problemas de control, ¡pero no su ética de trabajo!", ha confesado.

Aunque es modelo, su madre le aconsejó que no buscase una carrera que se centrara en la apariencia: "Mi madre insiste mucho en que piense en aquello por lo que quiero ser conocida más allá de cómo me ven. Eso no es por lo que quiero que la gente me recuerde. No es real. Pero financieramente desfilar es una decisión inteligente". El mundo de la música, asegura, "simplemente" no le importa.