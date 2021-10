Madonna rechazó aparecer en ‘Matrix’ (y se arrepiente por ello)

La Reina del Pop ha triunfado en cada ámbito creativo que se ha propuesto, de modo que a estas alturas de su carrera parece solo quedarle una cosa por hacer: llevar su propia vida al cine, y en sus propios términos. Actualmente Madonna se halla envuelta en los preparativos de una película autobiográfica escrita y dirigida por ella (“No hay nadie en este planeta que pueda escribir o dirigir una película sobre mí mejor que yo”, ha declarado con muy buen criterio), de forma que ha supuesto una buena oportunidad para recordar los altibajos de su trayectoria, y recientemente acudió a la televisión teniendo frescos alguno de ellos. Concretamente, al Tonight Show que presenta Jimmy Fallon, donde este jueves se puso a repasar los grandes errores de su faceta cinematográfica.

Esta autobiografía no supondrá el salto de Madonna a la dirección (ya ha desempeñado este rol en dos ocasiones previas), pero es posible que sí se haga eco de algún modo del gran error que cometió a finales de los 90, cuando rechazó aparecer en una estrafalaria película titulada Matrix. “Rechacé un papel en Matrix, ¿puedes creerlo? Quería suicidarme”, le confió a Fallon, en directo paralelismo con las lamentaciones de otra estrella, Will Smith: este actor también rechazó aparecer en el film de las hermanas Wachowski, con el agravante de que él lo hizo para protagonizar Wild Wild West, un gran fracaso de crítica y público que ha calificado hace poco como el mayor error de su carrera.

En lugar de Matrix Madonna no hizo ningún western con arañas gigantes, pero eso no implica que le duela menos. “Es como una de las mejores películas que se han hecho. Una pequeñísima parte de mí lamenta solo ese momento de mi vida”. La estrella no ha llegado a identificar al personaje que le habían ofrecido las Wachowski, como tampoco ha hecho comentarios sobre la inminencia de la cuarta entrega de la saga, Matrix Resurrections, que se estrena el próximo 22 de diciembre. Sí ha revelado, por su parte, otros papeles que lamenta no haber aceptado durante los años 90: interpretar a Catwoman en el Batman vuelve de Tim Burton, y a una de las protagonistas de Showgirls de Paul Verhoeven.

“Vi las dos y me arrepiento de rechazar Catwoman, eso también medio rabia”, declara Madonna, sin referirse directamente al excéntrico film de Verhoeven (quizá porque considera un alivio haberse mantenido al margen de una de las películas más discutidas de aquella década). El papel de Catwoman acabó en manos de Michelle Pfeiffer, siendo posteriormente interpretado para el cine por Anne Hathaway (en El caballero oscuro: La leyenda renace) y Zoë Kravitz (en la próxima The Batman que se estrena el 4 de marzo de 2022).

Puedes ver el vídeo bajo estas líneas:

