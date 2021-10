Monago afea a Vara que esté "callado" ante Sánchez por "un carguito" en el PSOE mientras no hay partidas para regadíos

Al respecto, el 'popular' ha afirmado que Pedro Sánchez, "ha vuelto a engañar a los extremeños" al no incluir -indica- ninguna partida presupuestaria para los regadíos de Tierra de Barros en los PGE para 2022, algo que se une a que "ya el año pasado engañaron" a los extremeños al anunciarse la declaración de interés público "pero no presupuestaron ni un euro".

En este sentido, añade que este año Sánchez "vuelven a engañar" a los extremeños, después de que el ministro de Agricultura, Luis Planas, "se comprometió" a licitar el regadío de Tierra de Barros el año 2022 pero "no hay ninguna partida presupuestaria destinada a ello". "Y si no hay partida no puede haber licitación", ha sentenciado, apunta en nota de prensa el PP extremeño.

Monago ha lamentado, así, que "mientras los socialistas nos mienten a la cara", Sánchez agradece "a los de siempre, a los chantajistas y separatistas" su "voto favorable" siendo "los que se llevan el pastel de la inversión del Estado mientras los extremeños vuleven a ser los grandes olvidados".

Finalmente, ante esta circunstancia, el presidente del PP regional ha afeado que Guillermo Fernández Vara esté "callado ante Sánchez a cambio de un carguito en su nueva Ejecutiva socialista", mientras "los agricultores extremeños seguirán sin regadíos, con los precios por debajo del coste de producción y un recorte en la PAC de 5.000 millones de euros".