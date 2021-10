Giner critica que a tres meses de acabar 2021 "el 62% de las inversiones están por ejecutar"

"Seis delegaciones no han invertido ni un euro en los nueve primeros meses del año. En concreto las delegaciones son las de Juventud, Información y Defensa de la Ciudadanía, Cooperación al Desarrollo y Migración, Envejecimiento Activo, Turismo e Intercionalización y Cultura Festiva", ha detallado el portavoz 'naranja' en un comunicado.

Además, Patrimonio Municipal y Calidad Acústica y del Aire no superan el 10% de ejecución con un 4,42% y un 6,23%, respectivamente. Consideramos que la atención a la juventud es primordial como también las personas mayores pero no parecen ser objetivos ni del alcalde Ribó ni del equipo de gobierno", según ha afirmado el portavoz Giner.

Por otra parte, el portavoz de Cs, ha calificado de "excesivamente preocupante la ejecución en prevención de incendios no llegue al 5% y que con los problemas de convivencia que estamos sufriendo la ejecución del presupuesto de Policía Local sea baja ya que en gastos aún le quedan por ejecutar 5,4 millones y en inversión 2,1 millones".

El grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia ha denunciado que el nivel de ejecución de las inversiones en la ciudad es uno de los más bajos a tres meses de finalizar el año, situándose en el 19% y siendo siete puntos inferior al mismo período de tiempo de 2020, cuando la pandemia estaba en su momento más álgido, según ha afirmado el portavoz, Fernando Giner.

"A este paso, -señala- la partida de inversiones de 2022 será de las más elevadas de la historia del Ayuntamiento, pero no por la gestión de Ribó y su equipo de Gobierno, sino por falta de eficacia en gestionar las inversiones para mejorar los barrios".

Y añade: "A 30 de septiembre aún quedan por invertir 180 millones de euros de los 223,5 millones previstos, de los que solo se ha ordenado el pago de 32,7 millones. Es decir, pocas obras se han terminado y abonado. Las inversiones ejecutadas están por debajo del año de pandemia".

PLAN EDIFICANT

Asimismo, Giner ha comentado que "el nivel de obras de rehabilitación y construcción de colegios, el llamado Plan Edificant, no llega al 1%". "No hay visos de obras en centro educativo alguno, ni tenemos constancia de que la Conselleria de Educación haya concedido la delegación de Competencias. El problema es mayor, porque en la reforma de los colegios municipales sólo ha gastado el 40%, es decir 200.000 euros de los 500.000 previstos y no ha gastado ni un euro en los centros de personas mayores. De los 10 millones de euros para nueva infraestructura solo se han ejecutado 2 millones de euros", agrega.

El edil recuerda además que "mientras el nivel de ejecución de obras en los barrios es bajo, el alcalde Ribó sí ha recaudado por impuestos (directos e indirectos) y tasas 316,9 millones de euros".

Desde Cs aluden a un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que confirmaba que València "está a la cabeza del ranking de las grandes ciudades españolas con el tipo de gravamen aplicable a inmuebles de naturaleza urbana más alto".

Las partidas de inversión que más llaman la atención al líder de la formación 'naranja' por los "bajos niveles de ejecución" son: jardines (9,63%), construcción de nuevas zonas verdes (5,28%) y la remodelación de estos espacios (10,87%). Giner destaca "la falta de inversión" en vivienda municipal y en emergencia climática y denuncia que "Ribó solo ha destinado un 15% para reformas en viviendas municipales y aún le queda un millón de euros por gastarse. No ha invertido ni un euro de los 2,3 millones incluidos en los presupuestos para emergencia climática". "Y para nichos solo ha gastado 150.000 euros, un 26% de lo previsto", apostilla.

En materia de seguridad, reprocha que el alcalde "no se ha gastado ni un euro de los 528.642 euros previstos para reformar edificios de la Policía Local".

"No nos extraña las protestas de las secciones sindicales de los policías ante esta situación porque además en vestuario solo se ha gastado un 10% de la partida, 48.128 de los 450.624 euros. El alcalde no solo tiene abandonada a la Policía Local, sino también a los Bomberos porque tiene en muy mal estado los retenes y solo ha gastado un 3,2% de los 6,7 millones previstos, y en adquisición de nuevo equipamiento y vestuario quedan por utilizar 2,350 millones de los 2,505 previstos, es decir sólo ha invertido un 5,8%. Me pregunto qué hace para que policías y bomberos tengan mejores condiciones", plantea Giner.

Finalmente, ha incidido en que "en Movilidad solo ha ejecutado 2 de los 14 millones presupuestados; en renovación de alcantarillado solo el 30% y en obras de abastecimiento un 35% y ni siquiera ha dispuesto las inversiones para rehabilitar el Archivo Histórico", donde se encuentra la Reial Senyera.