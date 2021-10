PP pide a Revilla que "se plante" ante Sánchez y vote 'no' a unos Presupuestos "muy negativos" para Cantabria

Y es que, a su juicio, se trata de unos Presupuestos que, "lejos de preparar a Cantabria y hacerla fuerte" para la recuperación, "certifican el abandono" de Sánchez y el Gobierno de España a la comunidad y, lo que consideran "más triste", con el "consentimiento" de Revilla y los regionalistas al "avalar" este Presupuesto que hace que "Cantabria vuelva a perder", "no solo en infraestructuras" sino en materia de crecimiento y empleo.

"Aquel cántabro que quiera bien a nuestra tierruca no podría votar nunca que sí a estos PGE. Por eso el PP va a votar que no", ha afirmado Movellán que ha afirmado que "votar que sí sería votar que no a Cantabria".

"DESENCUENTROS PACTADOS" ENTRE PRC Y PSOE

Pese a su petición a Revilla -al que insiste en reclamar que, "aunque sea por una vez, piense mán en Cantabria que en sus intereses electorales"-, Movellán cree que el PRC votará a favor de estos Presupuestos y cree que las disputas abiertas entre los regionalistas y socialistas por el tema de la no inclusión de una dotación presupuestaria para la obra del soterramiento de Torrelavega es un "desencuentro pactado" entre ambas formaciones.

En su opinión, esta "operación política" se saldará con la inclusión en los PGE, vía enmienda, de una partida presupuestaria para la actuación, que aunque, según el PP, no podrá ejecutarse, sí servirá para "escenificar el apoyo de Sánchez a Cantabria" y permitirá que el PRC apoye las cuentas.

Para Movellán, este capítulo es uno de los "desencuentros periódicos" en los que Revilla "saca la patita" y critica a Sánchez, al que luego da "abrazos en privado" -y no en público- "por el que dirán y por intereses electoralistas". "Ambos se necesitan y se complementan para su supervivencia", ha dicho el diputado popular.

En cuanto al soterramiento de Torrelavega, Movellán cree que se incluirá una partida en los PGE pero no se podrán ejecutar porque los cambios en el proyecto hacen que haya una "imposibilidad material" para ejecutar la obra en 2022.

También a Movellán "le sorprende" que del PGE haya "desaparecido de un plumazo" la integración ferroviaria para Camargo sin que "nadie", ni PSOE ni PRC, diga "nada". "Parece que la alcaldesa (de Camargo) ni está ni se le espera", ha afirmado el diputado del PP y exalcalde de este municipio en referencia a la regidora, la socialista Esther Bolado.

En contraposición, ha afirmado que el PP "va a defender con uñas y dientes" que los soterramientos de Torrelavega y Camargo vuelvan a aparecer en las cuentas pese a que los cambios en los proyectos generan "dificultades" para la ejecución de las obras.

Además, el PP considera que son varias las partidas para Cantabria que están "infladas" y no van a poder ejecutarse enteras en 2022, tal y como ha asegurado Castillo, que ha puesto como ejemplo los 11 millones para el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) o los otros 11 para La Pasiega. También cree que ocurrirá lo mismo con los 16 millones para el tramo cántabro del Desfiladero de la Hermida, partida de la que cree que solo podrá gastarse "una pequeña" parte.

NIEGA QUE HAYA 73 MILLONES PARA LA LLEGADA DEL AVE A CANTABRIA

También, en relación a la polémica sobre la cuantía de las partidas para la llegada del AVE a Cantabria, consignadas en la parte que corresponde a Palencia", en el PP niegan que vaya a haber casi 73 millones para ello como ayer afirmó la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, y hoy también ha asegurado el PRC.

Según ha apuntado Castillo, de esos 73 millones de euros, 65 corresponden al apartado 'Red TEN-T otras actuaciones' y provienen de la Red Transeuropea de Transportes para el Corredor Atlántico, en el que -insiste- "Cantabria no está incluida".

La diputada ha señalado que los 7,8 millones restantes son para los tramos que "o están en ejecución o se van a adjudicar en breve entre Palencia y Alar, "pero en Castilla y León, no para Cantabria".

"No van a llegar esos 73 millones de euros para la Alta Velocidad a Cantabria porque Cantabria solo recoge una partida irrisoria para el estudio de unión entre Alar y Reinosa y para el estudio informativo que una Santander con el País Vasco", ha añadido la diputada, que, además, ha indicado que el estudio hidrogeológico está "en el cajón" de los socialistas desde el año pasado y ha afirmado que la situación del AVE a Reinosa está prácticamente igual que como la dejó el exministro popular de Fomento Iñigo de la Serna.

Los populares se han preguntado "para qué sirve el regionalismo en Madrid" que el PRC venía reivindicando desde hace décadas como necesario, y el "hilo directo" que los regionalistas aseguran tener con Madrid si no hay nuevas inversiones y, de lo que se presupuesta para Cantabria, solo se ejecuta en torno a un 20 o 25%. "Tienen secuestrado el futuro de Cantabria", ha afirmado Movellán.

De forma genérica, el PP cree que los PGE para 2022, que considera que serán "los últimos de la era Sánchez", son "irresponsables" e "imprudentes", suponen un "sablazo fiscal" y una "pérdida de oportunidades para la recuperación", tanto de España como de Cantabria.

Además, cree que en ellos hay una "clara falta de paoyo a la industria". "La industria de Cantabria se está apagando como el horno de Ferroatlántica", ha afirmado Movellán.