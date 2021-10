El arte urbano de la creadora suiza Kelly Fischer cubre de color y armonía las Cuevas de Hércules de Toledo

Así lo ha explicado el gerente del Consorcio de Toledo, Jesús Corroto, en el acto de presentación de la exposición, que ha tenido lugar este viernes, al que han acudido la propia autora de las obras y el consejero de Cultura y Ciencia de la Embajada Suiza, Alberto Giovanetti.

'Fusion Worlds' es un proyecto de arte urbano, con varias obras en gran formato, en el que, utilizando los paisajes suizos como fondo, la artista traslada al espectador a escenarios urbanos confundiéndolos, mezclándolos y reconstruyéndolos, ha señalado.

La muestra se podrá visitar de martes a sábado en un horario comprendido de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Para completar el viaje por el arte urbano, durante la visita se reproduce una parte del documental sobre la obra y trayectoria de la artista, que ha sido presentado en el Festival de Cine Hamptons de Nueva York.

Las obras de Kelly Fischer suelen ser entendidas por mucha gente "como un caos", ha explicado la propia autora. Sin embargo, para ella es "un puzzle de diferentes ingredientes".

Preguntada sobre la elección de la capital para exponer sus obras, la autora se ha mostrado entusiasmada por la oportunidad que Vesaniart Art Gallery le ha ofrecido ya que Toledo "es una ciudad maravillosa y tiene mucho arte que ofrecer".

En este contexto, Alberto Giovanetti ha declarado que está convencido de que "el arte de Kelly Fischer y su fusión con las Cuevas de Hercules constituye un tesoro para quien tiene la oportunidad de contemplarlo y vivir la misma emoción con la que se ha creado la obra".

De otro lado, para el Consorcio, acoger una exposición internacional de este tipo es una oportunidad que les permite "posicionarse a nivel global", ha explicado Jesús Corroto, quien ha considerado importante que Toledo se promocione "saltando las fronteras".

La exposición 'Fusion Worlds' forma parte de la coorganización entre el Consorcio de Toledo, Vesaniart Art Gallery y la Embajada Suiza en España.

SOBRE KELLY FISCHER Y SU OBRA

Kelly Fischer ha participado en las ferias internacionales de arte contemporáneo: Art Basel Miami, Scope Art Fair Miami, Scope Arty Fair New York, International Art Events London, Venice Biennale, Artist Madrid, Cube Art Fair New York y Art International Zurich.

Asimismo, ha sido mencionada en Couri Hay, Resident, Couri Hay New York Post, 4Memphis, At Home Memphis and Mid South, Art Daily News International Magazine, Time Out Magazine NYC, Art & Museum Magazine y Downtown Magazine NYC.

Su obra forma parte de colecciones de arte contemporáneo como Jewish Foundation, Germantown Performing Arts Center y Dade College, de Estados Unidos; Widmar Halle, de Suiza; Ayuntamiento de Mijas y Casquero-Gherardi, de España.