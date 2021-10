PP ve alta probabilidad de acuerdo con Por Ávila en un Techo de Gasto que PSOE y Podemos creen poco ambicioso

De la Hoz ha asegurado que el ambiente de diálogo para cerrar un acuerdo en torno al Techo de Gasto con el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, es "muy bueno" y se ha mostrado optimista ante su apoyo. "Es un Techo de Gasto prudente y absolutaente coherente con las previsiones de la Junta", ha defendido el 'popular'.

No obstante, el portavoz del PP lamentado la ausencia de un Fondo Covid procedente del Gobierno, así como la rebaja al 0,6 por ciento del déficit para las comunidades autónomas, lo que, según sus cálculos, ha supuesto una merma para la Comunidad de 600 millones de euros.

"Esta situación hace que la Comunidad tenga 600 millones de euros menos a destinar a políticas sociales, sanitarias o de educación", ha aseverado De la Hoz.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, David Castaño, ha asegurado no entender que partidos que están en el Gobierno central como PSOE y Podemos voten en contra del Techo de Gasto presentado por la Junta, ya que tanto el déficit como el fondo covid son cuestiones que dependen del Gobierno de España.

"Es una incoherencia tota, votar en contra es una barbaridad", ha zanjado.

La secretario del Grupo Parlamentario Socialista se ha mostrado en desacuerdo con el Techo de Gasto, ya que, a su juicio, "no es el que merece esta Comunidad. "Si miramos el Presupuesto General del Estado no deja a nadie atrás y este Techo de Gasto se centra en no dejar atrás a los suyos, el PP no piensa en esta Comunidad ni en los más desfavorecidos", ha concluido.

Por último, Pablo Fernández, de Unidas Podemos, ha señalado que este límite no financiero no es el que "necesita" Castilla y León para iniciar la reconstrucción económica y social. "Es un techo de gasto insuficiente que no va a servir para impulsar nuestra Comunidad", ha señalado, tras lo que ha insistido además en que está rodeado de "opacidad".