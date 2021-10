Moreno anuncia más de mil millones extra para Sanidad en el Presupuesto andaluz de 2022

En pleno proceso de negociación del Presupuesto andaluz del próximo año, con un socio parlamentario habitual, Vox, que insiste en que no apoyará las cuentas si no se cumple todo lo acordado previamente, y otra posible pareja de baile hasta hace poco impensable, el PSOE de Juan Espadas, que mantiene su voluntad de acuerdo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dio este jueves las primeras pinceladas de unos presupuestos que definió como "expansivos".

Durante la sesión de control en el Parlamento, el popular anunció que la envolvente económica de las cuentas de 2022 se situará en torno a los 43.800 millones de euros, frente a los 40.188 de este ejercicio, lo que supone un incremento del 8,9%, por lo que se convertirá en el presupuesto "más alto de la historia que ha tenido Andalucía y el más alto de todas las comunidades autónomas", con un crecimiento del gasto no financiero superior al 9%.

Sin entrar prácticamente en más detalles sobre el desglose de esas cuentas, lo que sí avanzó Moreno es que la partida para Sanidad aumentará en más de mil millones de euros, es decir, un 10%, sobre los 11.566 millones que se contemplaron en las cuentas que actualmente están en vigor. "Con estos presupuestos se refuerzan los pilares del Estado del Bienestar, los servicios públicos esenciales, y se propiciará la recuperación económica", afirmó el presidente.

Precisamente respecto a la situación actual de la Sanidad en Andalucía, y a preguntas de la portavoz socialista, Ángeles Férriz, Moreno aseguró que los 20.000 profesionales sanitarios de refuerzo que se incorporaron para hacer frente a la Covid-19, y cuyos contratos finalizan el próximo 31 de octubre, "no se irán a la calle", pese a que el Gobierno central "no dedica ningún tipo de apoyo" a la comunidad en "ningún tipo de refuerzo". Y añadió: "No vamos a hacer como algunas comunidades autónomas socialistas".

Este mismo jueves, CC OO Sevilla ha convocado una concentración a las puertas del Hospital Macarena, que se repetirá la próxima semana en el Virgen del Rocío, para exigir a la Junta la renovación de estos sanitarios temporales porque "no solo no sobra nadie en la Sanidad, sino que necesitamos más gente para atender a la población". En caso de que finalmente la Consejería de Salud no renueve los contratos, se "va a originar una mayor carga de trabajo que va a ser inasumible por el resto de trabajadores, lo que supondrá un importante deterioro en la atención a los usuarios", lamentó la organización.

Más negociaciones

Todo apunta a que la Ley de Presupuestos del próximo año se apruebe en un Consejo de Gobierno el 3 de noviembre, según fuentes del Ejecutivo, y que ese mismo día llegue al Parlamento, ya que la "obligación" del Gobierno es presentar estas nuevas cuentas, independientemente de si se cierran o no acuerdos con el resto de las formaciones, señalan las mismas fuentes.

La Consejería de Hacienda retomará la semana que viene las conversaciones con los diferentes partidos para darles cuenta "del avance con fondos europeos, qué hemos hecho con fondos Covid y hacia dónde va el Presupuesto, aunque no descubro nada si digo que la mayor aportación será en Sanidad, Educación y Políticas Sociales, que es donde siempre hay necesidad", apunto el titular del ramo, Juan Bravo.

Respecto al socio que el Gobierno del PP andaluz y Cs necesita para sacar adelante las cuentas, el consejero afirmó en declaraciones a Canal Sur Televisión que "Vox sería buen socio, el PSOE sería buen socio y Adelante sería buen socio", ya que "si pensamos que es lo mejor para los andaluces, todos los partidos pueden aportar".

En este sentido, el presidente de la Junta defendió la necesidad de "aprobar el Presupuesto" de 2022 para "seguir mejorando el sistema público de Sanidad". Y, tras haber defendido ya que su deseo es conseguir un acuerdo de "amplio espectro", aseguró que Vox tiene actualmente "dos opciones", ser "útil al cambio en Andalucía o deslizarse hacia el electoralismo, que en nada es útil" ni para la comunidad ni para dicho grupo. También el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, instó al grupo de Santiago Abascal a que se "sienta orgulloso" de que "las fuerzas del cambio son tres, PP, Cs y Vox", por lo que le pidió que se sienta "partícipe de que está colaborando a que el cambio se asiente en Andalucía, porque esta tarea es de todos".