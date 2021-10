El caso Neurona adelgaza. El magistrado del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha decidido archivar la causa abierta contra Podemos por el Proyecto Impulsa al no ver indicios de delito. Es el sexto sobreseimiento dictado en la causa, en la que solo queda viva la investigación del pago de 360.000 euros para la contratación de la consultoría Neurona en la campaña electoral de las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

En un auto fechado el pasado 11 de octubre al que ha tenido acceso 20Minutos, Escalonilla descarta abrir un procedimiento independiente para investigar los pagos de la formación al Proyecto Impulsa, donde se recibe el dinero que donan los cargos públicos del partido y que se destina a proyectos sociales. El juez considera que Podemos ha acreditado que los fondos que se destinaron a Impulsa durante los años 2015 y 2016 se destinaron a varias causas. En concreto, se dedicaron 50.000 euros a un proyecto para la "neurorehabilitación intensiva de niños y jóvenes con parálisis cerebral" y otro "para el desarrollo del Proyecto Vozes", que consistía en la "integración" de "niños y jóvenes a través de la música".

Además, la formación, entonces dirigida por el exvicepresidente segundo Pablo Iglesias, ha aportado "más de cincuenta certificados de donación" a diversas asociaciones, como APEN Extremadura, ASDEN Soria, SOS Racismo o Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharui de Extremadura. "En base a todo lo expuesto, carece de sentido acordar la incoación de un procedimiento independiente para la investigación del destino dado por Podemos a las donaciones realizadas por cargos públicos", continúa Escalonilla, que destaca "la inexistencia de indicios racionales de una presunta apropiación indebida del dinero o de una presunta administración desleal".

El criterio del juez coincide con el de la Fiscalía, que solicitó el archivo de la causa a finales de septiembre. En un escrito remitido al juzgado, también destacó no ver "indicio alguno" de apropiación o desvío de fondos y cargó duramente contra la denunciante, la ex senadora de Podemos Celia Cánovas, al considerar que pretendía "una constante auditoría del partido político al que perteneció".

La exsenadora denunció en septiembre de 2020 que, a lo largo de 2018, donó 3.000 euros a la caja de solidaridad del partido, investigada en la causa, pero que, sin embargo, la formación morada contabilizó una donación de 5.000, diferencia por la que acusó a Podemos de blanqueo de capitales. Sin embargo, cuando declaró ante el juez admitió que se equivocó.

Cuando testificó, se desdijo, según confirmó ella misma a los medios de comunicación y también el abogado de Podemos, Gorka Vellé. "La denuncia de blanqueo de capitales no tenía fundamento; traíamos la documentación que lo acreditaba y ella lo ha reconocido tal cual", señaló entonces el letrado en los juzgados de Plaza Castilla. "Yo vengo aquí a decir la verdad, como testigo, y lo que no sé, no sé. Estoy aquí para averiguar si se ha cometido algún delito", señaló ella.

Con todo, el archivo de la línea de investigación del Proyecto Impulsa es el sexto que se produce en la causa. Según recuerdan fuentes de la formación, Escalonilla había archivado antes las pesquisas sobre la Caja de Solidaridad, los presuntos sobresueldos, la contratación de la consultora ABD, el supuesto acceso no consentido al disco duro de una de las abogadas del partido y la licitación presuntamente irregular de las obras de la sede de la formación. Además, otros juzgados también han archivado las donaciones realizadas a través de la Fundación 25M.

Por contra, quedan vivas las líneas de investigación de Neurona, en la que se investiga el presunto desvío de fondos por los 360.000 euros que pagó Podemos a la consultora en la campaña electoral de las elecciones del 28 de abril de 2019 y el papel de Teresa Arévalo, una asesora del Ministerio de Igualdad, en el cuidado de los hijos de la ministra Irene Montero. En el primer caso, Podemos entregó los trabajos de Neurona y el juez amplió el plazo de instrucción hasta el próximo mes de enero.