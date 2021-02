Las claves del caso Neurona, el 'calvario' judicial de Podemos: ¿qué se investiga y por qué se imputa a Monedero?

Este martes se ha dado a conocer la imputación del cofundador de Podemos Juan Carlos Podemos por el llamado caso 'Neurona', en el que el juez Juan José Escalonilla investiga la presunta financiación ilegal del partido 'morado'.

¿Qué es el caso Neurona?

Neurona es una sociedad de consultoría política activa desde hace años en países de América Latina, como Bolivia, Venezuela, Ecuador y México. La empresa mexicana Neurona Consulting, matriz de la española Neurona Comunidad, es hacia la que se dirigen las sospechas. Neurona Comunidad S.L es la agencia de comunicación con la que los morados habían trabajado en varias campañas electorales.

El juez investiga a Podemos por un presunto delito de financiación irregular ya que sospecha que no se llegaron a prestar los trabajos electorales para los comicios de abril de 2019 que el partido pagó con fondos públicos a Neurona Comunidad.

¿Quién es José Manuel Calvente?

José Manuel Calvente es un exabogado de Podemos, que denunció a la formación morada por posibles delitos de malversación y administración desleal en el partido. Este procedimiento se remonta a finales de 2019, cuando Podemos decidió despedir a Calvente por un presunto de acoso sexual y laboral a una compañera y a otra abogada del equipo jurídico por un ajuste interno.

José Manuel Calvente en su etapa como abogado de Podemos. Podemos

¿Cómo empezó el caso?

Una de las cuestiones que denunció el abogado es la contratación, supuestamente ficticia, de la consultora Neurona, que él relaciona con el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero. Calvente declaró que que pudo haber "contrataciones ilícitas" para simular gastos y llevarse así "comisiones". Sin embargo, reconoció ante el juez que no tiene ninguna prueba de muchas de ellas y que parte de su denuncia se basa en "rumorología", tal como informó en exclusiva La Sexta. "Es lo que dicen que está pasando, yo no lo he visto [...] Esto me lo indica Pablo Manuel Fernández, que se rumorea, se rumorea dentro de la empresa, dentro del partido", declaró.

Por otro lado, Calvente también señala en la denuncia a los complementos salariales que cobran algunos trabajadores, entre ellos, otros dos de los investigados por el juez, la gerente, Rocío del Val, y el tesorero, Daniel de Frutos. El abogado mantiene que estos constituyen "sobresueldos" y que son irregulares.

¿De qué es acusado Podemos?

Juan José Escalonilla, titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, está investigando si Podemos se ha financiado de manera irregular. El juez empezó la investigación porque tenía indicios de que el partido incurrió en delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida cuando contrató los servicios de la agencia de comunicación política Neurona Comunidad S.L. para la campaña de las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

El juez decidió hace un mes mantener como imputado al partido, siguiendo así el criterio de la Fiscalía de Madrid, pero al mismo tiempo acordó archivar la causa sobre las obras de la nueva sede de la formación 'morada' (también denunciado por Calvente) una de las patas del caso y que se centraba en la diferencia de precios entre el presupuesto y la ejecución.

Después, concluyó la semana pasada que en los autos obrantes en una pieza hasta hoy secreta de sus investigaciones, que la mercantil Neurona fue creada 'ad hoc' para la suscripción en 2019 de un contrato con Podemos sin disponer de "experiencia alguna previa en la prestación de tal tipo de servicios en el curso de una campaña electoral" y sin trabajadores.

Y este martes, se ha requerido a Podemos para que en el plazo de cinco días informe sobre si tenía conocimiento del aumento de sueldo de la gerente Esther del Val y del tesorero Daniel de Frutos y de otros trabajadores del partido mediante la inclusión de un complemento de coordinación en la nómina y, si en su caso, tal subida de sueldo fue aceptada por el Consejo de Coordinación, presentando copia del acta correspondiente.

¿Qué dice la UDEF?

Un informe de la Unión Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de 3 noviembre de 2020 -dentro del sumario sobre el caso Neurona-, un documento de 61 páginas, explica al juez que el análisis de la información recibida por las entidades bancarias y de fuentes abiertas se observa que los socios de Neurona Comunidad SL y su entorno personal constituyen diferentes sociedades con similar denominación en otros países, México y Ecuador, y que están todas vinculadas entre sí. Y apuntan que en Bolivia por ejemplo la matriz Neurona Consulting fue adjudicataria de contratos por valor de 1,6 millones de dólares.

De la investigación realizada tanto por la UDEF de la Policía Nacional como de la información remitida por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, el juez da por acreditado que en febrero de 2019 Unidas Podemos redactó un borrador de contrato de prestación de servicios con Neurona Comunidad (a dicha fecha aún no constituida) por el que dicha mercantil se comprometía a elaborar las líneas de estrategia de la campaña electoral, desarrollo de productos audiovisuales y 'spots', pactándose un precio de 363.000 euros con IVA.

De las sociedad mexicana constan tres transferencias que a la UDEF le llama la atención. Por un lado dos movimientos hacia Elías Castejón por valor de 3.000 euros ("que podría estar encubriendo pagos por figurar como testaferro") y la transferencia al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero por un montante de 26.200 euros.

¿Por qué está imputado Monedero?

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha sido imputado después de que la Policía Nacional le señalase como autor de una "factura falsa" para justificar que recibió 26.600 de esa empresa. En una providencia fechada este martes, Escalonilla cita a Monedero en calidad de investigado el próximo 15 de marzo a las 11.30 horas y reclama la hoja histórico penal del investigado.

No obstante, en el escrito no se detalla el delito ni otras circunstancias sobre la imputación.