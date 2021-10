PGE.- Cs opina que los nuevos PGE "vuelven a castigar" a la provincia y critica la postura de Espadas

En su opinión, con su proyecto de nuevos PGE, el Gobierno central del PSOE y de Unidas Podemos "vuelve a castigar un año más a la provincia de Sevilla, porque no contempla inversión alguna en varias infraestructuras fundamentales", mencionando expresamente que no figura "ni un solo euro para la ampliación del metro", en un contexto en el que los proyectos de los dos tramos de la línea tres están pendientes de su revisión y actualización, no hay convenio de financiación para los mismos y la Junta ha pedido para ellos fondos europeos de recuperación; "ni para la ansiada conexión ferroviaria entre el aeropuerto de San Pablo y la estación de trenes de Santa Justa", pendiente de un estudio que defina como tal este proyecto que aún carece de concreción o coste fijado.

"Es indignante que una capital como Sevilla, con el movimiento de viajeros que tiene, no disponga aún de este servicio, necesario para mejorar la movilidad mediante un sistema de transporte sostenible como es el tren", ha apuntado González respecto a la conexión directa entre el aeropuerto y Santa Justa, un proyecto que constituye una reivindicación histórica y que lleva años sobre la mesa.

Además, ha opinado que es "otro insulto a los sevillanos que los PGE tampoco recojan los fondos necesarios para activar por fin la solución definitiva a la conexión sur de la SE-40, el famoso tramo que conecta con Dos Hermanas y cuyos túneles parece que van a seguir enterrados mucho tiempo", toda vez que no figuran partidas para los túneles, en un contexto en el que está en marcha el estudio promovido por el Ministerio de Transportes para redefinir este proyecto mediante un diseño de túneles más largos o la sustitución de los mismos por puentes, tras lo cual pesará un nuevo documento con un nuevo coste, para volver a licitar las actuaciones.

Mientras los nuevos PGE contemplan más de 30 millones de euros para los tramos de la SE-40 por la comarca del Aljarafe, la dirigente de Cs considera que "el Gobierno sigue avanzando en tramos inconexos entre sí, pero no soluciona aquel que supondría el despegue definitivo a la conectividad y el desarrollo de la provincia", para el cual ha sido promovido el mencionado estudio para resolver el diseño final del paso sur del río Guadalquivir.

González reconoce no obstante que "las inversiones que vienen recogidas" en los PGE, -como los 49,6 millones de euros para la obra del puente del Centenario, al objeto de que incorpore un nuevo carril-; de las que Cs ha "tenido constancia simplemente por la prensa" al ser publicado en la web del Congreso de los Diputados el proyecto de presupuestos generales del Estado, "son positivas, pero no son las más estratégicas para la provincia", pesando otras demandas sin respuesta como la prolongación de la duplicación de la carretera N-IV o el demandado cierre del anillo de Cercanías.

"Incluso en algunos casos se trata de partidas que ya estaban contempladas en ejercicios anteriores, pero que el Ejecutivo central nunca llega a ejecutar", ha puntualizado.

A su juicio, "lo peor de todo no es que falten inversiones estratégicas para la provincia", sino que el alcalde de Sevilla y además candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, no es "capaz de alzar la voz y reivindicar lo que es justo para esta tierra", toda vez que Espadas ha valorado los PGE y en paralelo ha reclamado al Gobierno central un impulso a las actuaciones en materia de trenes de Cercanías.

"Ni lo hace por Sevilla, cuyos intereses teóricamente debería representar, ni lo hace tampoco por el resto de Andalucía, a la que aspira a gobernar", ha opinado la dirigente de Cs, acusando a Espadas de "traición".