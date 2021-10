Los rectores exigen al Gobierno más financiación, autonomía e internacionalización universitaria: "Si no, no habrá ley"

La rectora de la Universitat Jaume I y vocal del Comité Permanente de Crue Universidades Españolas, Eva Alcón; el presidente de Crue-Internacionalización y Cooperación y rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro; y la presidenta de Crue-Docencia y rectora de la Universitat de València (UV), María Vicenta Mestre, han reclamado al Ministerio de Universidades más financiación, autonomía y medidas para favorecer internacionalización en la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). "Si no, no habrá ley", advierten.