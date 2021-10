Así quedará el Hospital Vall d'Hebron tras las obras: mejoras en las instalaciones, más edificios y un nuevo helipuerto

Las obras del nuevo Hospital Vall d'Hebron de Barcelona incluyen mejoras en las infraestructuras existentes, la construcción de nuevos equipamientos y un parque que unirá los barrios de Montbau y Sant Genís. Esta transformación tendrá un coste aproximado de 276 millones de euros, según los cálculos actuales, y su finalización esta prevista para el año 2028.

Así lo ha anunciado este jueves el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, en rueda de prensa junto al gerente del hospital, Albert Salazar, en la que el conseller ha señalado que la transformación del centro es "muy ambiciosa" al tratarse de "uno de los buques insignia de la red sanitaria" catalana.

Respecto a los nuevos equipamientos, Salazar ha explicado que la actividad ambulatoria del hospital se trasladará a un nuevo edificio situado en el barrio de La Teixonera, al otro lado de la Ronda de Dalt. También ha detallado que se construirá otro edificio destinado a farmacia, urgencias y logística (FUL) y otro que acogerá el Instituto de Investigación (VHIR).

En cuanto a las mejoras en los espacios existentes, que son el Hospital General, el Hospital Infantil y de la Mujer y el Hospital de Traumatología, Rehabilitación y Quemados, Argimon ha indicado que algunas ya se han llevado a cabo, como es el caso de la remodelación de las consultas externas de pediatría, del hospital de día para adultos, del hospital de día pediátrico y de las cámaras de hematología, además de las primeras cuatro fases del servicio de urgencias, entre otras cosas.

Hospital de Día Pediátrico del Vall d'Hebron. Vall d'Hebron

Nuevos edificios

Salazar ha detallado que el nuevo edificio que acogerá el VHIR, que ya está en fase de construcción, estará listo, previsiblemente, entre 2023 y 2024 y tendrá un coste aproximado de 40 millones de euros. A este presupuesto, se sumará, además, la incorporación de un ciclotrón "para dar respuesta a la necesidad de radiofármacos", que será el primer acelerador de partículas de este tipo que tendrá Cataluña y costará otros 20 millones.

El nuevo edificio de La Teixonera, por su parte, que se encuentra ahora en fase de concurso público, acogerá consultas externas "de muchas especialidades" para lo que contará con un espacio de 36.000 metros cuadrados. Este nuevo equipamiento tendrá un coste de unos 70 millones de euros y se prevé que esté finalizado entre 2024 y 2025.

Por último, el FUL, que está pendiente de aprobación, acogerá la nueva farmacia, que, ha explicado Salazar, "necesita nuevos espacios para poder instalar plataformas robotizadas que ahora no caben". Este edificio también servirá para centralizar las urgencias no pediátricas, "que ahora están en tres localizaciones", y para unificar y modernizar la logística del centro. El coste de este equipamiento es de unos 90 millones de euros y la fecha de finalización prevista es 2028.

En este plan se incluye, además, el nuevo helipuerto, construido sobre el edificio del Hospital de Traumatología, que se pondrá en marcha pronto para sustituir el antiguo, situado en el barrio de La Teixonera, y que ha tenido un coste de 3,5 millones de euros.

Imagen del nuevo helipuerto del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. HOSPITAL VALL D'HEBRON DE BARCELONA

Reformas en los espacios existentes

Sobre las reformas en los equipamientos existentes, Salazar ha señalado que el hospital tiene en marcha 22 actuaciones de mejora, de las cuales ocho ya se han llevado a cabo -con un coste de 17 millones de euros-, cuatro están en ejecución -seis millones- y 10 están previstas -30 millones-.

"Éste es un hospital que no tiene sólo voluntad asistencial, que tiene mucha, sino también de investigación, docente y de innovación. También hemos puesto mucho énfasis en una característica de este hospital, que tiene un monográfico infantil y de la mujer de primer nivel", ha dicho Argimon.

El conseller también ha asegurado que, pese a que les gustaría acelerar la transformación del Vall d'Hebron, "nuestro ritmo inversor en salud tiene una capacidad baja, y no sólo en Cataluña". Esto, ha añadido, provoca que "nuestros edificios y nuestra tecnología vayan quedando obsoletos, lo que no quiere decir que no funcionen, sino que hay tecnología mejor y nosotros queremos estar en la cabeza del mundo, por lo que necesitamos esta inversión".

Transformación urbanística para unir barrios

Además de todas las remodelaciones y mejoras previstas en el ámbito asistencial y de investigación, las obras del Vall d'Hebron también prevén una transformación urbanística para que el hospital deje de separar los barrios de Montbau y Sant Genís y se convierta en un parque que una a los vecinos de ambas zonas.

"Romper esta barrera supone una ganancia muy importante para la ciudad y eso también es clave, que instituciones como la nuestra hagan ciudad y hagan barrio", ha dicho Argimon.