Torres destaca que Canarias ha abierto 43 recursos para menores migrantes no acompañados en dos años

Así lo ha manifestado en respuesta a sendas preguntas de los portavoces del Grupo Nacionalista Canario, Pablo Rodríguez, y de Nueva Canarias, Luis Campos, sobre las acciones, previsiones y mecanismos de respuesta del Gobierno canario ante el nuevo repunte de llegada de inmigrantes a las Islas.

En su intervención, el presidente dijo que el Grupo Nacionalista Canario tendría que responder por qué en 2009, cuando Coalición Canaria estaba en el Gobierno, había recursos para la atención de menores migrantes no acompañados en varias islas y en 2019, cuando se conformó el nuevo Ejecutivo, "había cero".

Por otro lado, Ángel Víctor Torres remarcó que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 ya hay previstos 50 millones de euros para la atención de menores extranjeros no acompañados.

Además, hizo hincapié en que durante los meses de la pandemia el Gobierno de Canarias puso a disposición del Gobierno de España instalaciones e infraestructuras que eran competencia de la Comunidad Autónoma, como colegios y residencias, lo que significa que "sí respondimos", afirmó Torres.

En respuesta al diputado de NC, el presidente afirmó que no puede ser que toda la inmigración quede reducida a los espacios fronterizos e insistió en que no se puede hacer política partidaria con la migración, por lo que cree que la unidad parlamentaria en Canarias "es clave para defender mejor esta tierra frente al Gobierno de España". "Eso no significa aplaudir las medidas, sino buscar soluciones a los problemas y exigir", apostilló Torres.

El jefe del Ejecutivo canario indicó que la tutela de los menores migrantes no acompañados es competencia de las comunidades autónomas, pero lo consideró "injusto" porque esta tutela nació para los que nacen en el territorio. Por eso, considera que hay que hacer que eso sea una solidaridad obligatoria compartida por el resto de las comunidades y que tenga un marco legislativo.

Asimismo, recordó que el próximo mes de noviembre se celebrará el Foro de Inmigración en Canarias, que servirá para tener un plan integral junto a la Universidad de La Laguna y hacer planteamientos "exactos y correctos".

Por su parte, el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, Pablo Rodríguez, cuestionó al presidente si realmente considera que ha estado a la altura de la crisis migratoria que ha padecido Canarias en los últimos años, pues "no hay vigilancias en nuestras costas, las ong no cuentan con medios y muchos migrantes siguen durmiendo en nuestras calles, algo absolutamente deleznable".

Mientras, el diputado Luis Campos consideró que Canarias debe contar con unos planes de contingencia y recursos necesarios para prestar una atención digna a los migrantes que llegan al Archipiélago. También ve necesario tener una política propia en materia migratoria y anunció que NC va a promover una iniciativa legislativa en el Parlamento y en el Congreso de solidaridad obligada para la acogida de los menores migrantes no acompañados.