Abocajarro presenta la oferta cultural de su primera edición

A las cinco obras que están elaborando los artistas seleccionados, Perrine Honoré, Carmen B. Mikelarena, Dafne Tree, Disneylexya y Alez Gambinen, en el entorno de las calles próximas a la Plaza Garras, se suma el desarrollo de un mercado de creadores/as en la jornada de este sábado en la Plaza Garras de once de la mañana a cinco de la tarde, un taller destinado a familias con la participación de La Rueda Invertida, este domingo de once a dos y visitas guiadas este viernes a las seis de la tarde. El sábado de once a una de la tarde y a las cinco y domingo entre las once y media y una de la tarde.

A todo ello se une la exposición "El Encuentro" que se encuentra en el Museo del Torreón y fue inaugurada el pasado uno de este mes.La alcaldesa de Haro, Laura Rivado, ha destacado la buena acogida de la convocatoria cultural en la cual, como ha manifestado, "se recibieron más de doscientas solicitudes para las cinco intervenciones artísticas planteadas en la programación, lo que demuestra la importancia de este tipo de muestras y la inquietud e interés que atesoran".

Como ha declarado la primera edil, la elección del casco antiguo de la ciudad para su desarrollo ha estado motivado "al ser una zona delicada del municipio, y como también han demostrado otras corporaciones municipales, pensamos que esta era una manera de intervenir y embellecer la zona. Obviamente es necesario destinar más recursos al casco histórico pero muchas veces entra en conflicto la propiedad privada con la municipal".

Por su parte Ester Serrat, coordinadora del evento, ha subrayado los tres objetivos fundamentales en los que se sustenta la muestra de arte urbano, "revitalizar el casco antiguo, buscar la participación ciudadana a través de la colaboración del bachillerato de bellas artes del IES Ciudad de Haro, la celebración de talleres y conectar el arte con la cultura local del municipio".

En relación al turismo, Lara Montoya, coordinadora de Abocajarro, ha destacado que el festival supone "una buena oportunidad para ampliar los centros de interés de Haro".