El PSOE afea que la Junta baje impuestos a "quien más tiene" y señala que el sueldo medio en Jaén es de 14.261

El PSOE ha considerado "indecente" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se jacte públicamente de bajarle los impuestos a las personas con más recursos", al tiempo que ha apuntado que el salario medio anual es de 14.261 euros en la provincia, donde "sólo el seis por ciento de los asalariados gana 40.000 euros al año".

Así lo ha indicado este miércoles en una nota la parlamentaria socialista Mercedes Gámez, para la que Moreno "vive en otro planeta" cuando dice que una familia media ingresa 80.000 euros al año. Y, "aún peor", a su juicio, es que "la Junta diga que esa familia que ingresa 80.000 euros necesita ayuda para apuntar a su hijo a una academia de inglés".

En este sentido, ha afirmado que en la provincia de Jaén apenas 18.000 personas superan los 40.000 euros de ingresos anuales, es decir, "sólo el seis por ciento de los asalariados de la población jiennense". Además, el salario medio anual en Jaén es de 14.261 euros, de modo que queda "bastante lejos de los fantásticos 40.000 euros que el presidente de la Junta dice que gana un trabajador medio".

"Por tanto, muy poquitas familias habrá en la provincia de Jaén que superen los 80.000 euros de los que habla Moreno. Éste es el PP en estado puro: la derecha de siempre que viene a bajarle los impuestos a los que más tienen y encima lo proclaman sin pudor y con orgullo", ha criticado.

Gámez ha advertido de que "el problema no es tanto que les bajen los impuestos a los ricos, sino que el dinero que se deja de ingresar por la administración acaba repercutiendo en la prestación de servicios públicos". Al hilo, ha argumentado que los ingresos bajan "y, por tanto, no se refuerza la sanidad pública, se mantienen bloqueados los centros de salud, no se contratan profesionales sanitarios y se desmantelan los hospitales".

"Otro tanto ocurre con la educación: se cierran colegios, se suprimen unidades de infantil y primaria, no se contrata a más profesores, las ratios no bajan, se meten alumnos de distintas edades en la misma clase y no se garantiza el correcto funcionamiento del comedor escolar o del transporte", ha añadido.

Ha afeado a la Junta que su nueva ley "rebaje 329 millones de euros en impuestos a los más ricos". "Es la estrategia habitual del PP, la de ejercer de Robin Hood pero al revés. Les quita a los más pobres para engordar las cuentas corrientes de los que más tienen", ha concluido la parlamentaria del PSOE de Jaén.